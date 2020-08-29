У день пам'яті захисників України біля будівлі Міноборони та Генштабу ЗСУ відбулись урочистості. У заходах взяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський вручив полеглим захисникам України нагороди "Герой України" з удостоєнням золотої зірки, інформує 24 канал.

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Загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Родичі полеглих тримали в руках їх портрети та гвоздики.

На заході також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші.

Перед тим пам'ять героїв вшанувало Командування ЗСУ на чолі з Сергієм Наєвим. До Стіни пам'яті загиблих за Україну військовослужбовці поклали квіти.

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Відео вшанування пам'яті загиблих воїнів: