Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України: відео
У день пам'яті захисників України біля будівлі Міноборони та Генштабу ЗСУ відбулись урочистості. У заходах взяв участь Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський вручив полеглим захисникам України нагороди "Герой України" з удостоєнням золотої зірки, інформує 24 канал.
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Загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Родичі полеглих тримали в руках їх портрети та гвоздики.
На заході також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші.
Перед тим пам'ять героїв вшанувало Командування ЗСУ на чолі з Сергієм Наєвим. До Стіни пам'яті загиблих за Україну військовослужбовці поклали квіти.
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Відео вшанування пам'яті загиблих воїнів: