У роковини Іловайської трагедії США закликали Росію забратися з Донбасу
У посольстві США в Україні до роковин Іловайської трагедії оприлюднили заяву, в якій закликали Росію вивести свої сили з Донбасу. Дипломати також вкотре запевнили, що санкції проти РФ діятимуть, поки Кремль не виконає повністю взяті на себе зобов'язання в рамках мінських домовленостей.
"Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України", – таку заяву оприлюднило посольство США в Україні у твіттері.
Читайте також Єдиною причиною Іловайської трагедії була агресія Росії, – Генпрокуратура
У своєму зверненні американські дипломати наголосили на такому:
- Росія повинна повністю виконати зобов’язання, які взяла на себе у Мінську.
- Мовиться про те, щоб забрати з Донбасу зброю та підконтрольні збройні формування.
- І, звісно ж, повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном.
Час не лікує Рідні загиблих воїнів пікетували під посольством Росії та ОП: зворушливі фото
Іловайська трагедія: коротко
- 10 серпня 2014 року розпочалися бойові дії біля Іловайська.
- 28 серпня українці потрапили в оточення.
- 29 серпня вдалося досягти домовленості з окупантами про "зелений коридор".
- Але коли українські військові почали виходити з оточення, бойовики порушили домовленість.
- Колони українських військових ворог підло розстріляв, загинули 366 воїнів, ще 300 полонили.