У посольстві США в Україні до роковин Іловайської трагедії оприлюднили заяву, в якій закликали Росію вивести свої сили з Донбасу. Дипломати також вкотре запевнили, що санкції проти РФ діятимуть, поки Кремль не виконає повністю взяті на себе зобов'язання в рамках мінських домовленостей.

"Ми з сумом згадуємо тих, хто віддав свої життя під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України", – таку заяву оприлюднило посольство США в Україні у твіттері. Читайте також Єдиною причиною Іловайської трагедії була агресія Росії, – Генпрокуратура У своєму зверненні американські дипломати наголосили на такому: Росія повинна повністю виконати зобов’язання, які взяла на себе у Мінську.

Мовиться про те, щоб забрати з Донбасу зброю та підконтрольні збройні формування.

І, звісно ж, повернути Україні контроль над міжнародно визнаним кордоном. Важливо: санкції США проти Росії за її агресію на Донбасі не припинять діяти, доки Кремль не виконає повністю мінські домовленості. pic.twitter.com/u1uLi7rbvv — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 28, 2020 Час не лікує Рідні загиблих воїнів пікетували під посольством Росії та ОП: зворушливі фото Іловайська трагедія: коротко 10 серпня 2014 року розпочалися бойові дії біля Іловайська.

28 серпня українці потрапили в оточення.

29 серпня вдалося досягти домовленості з окупантами про "зелений коридор".

Але коли українські військові почали виходити з оточення, бойовики порушили домовленість.

Колони українських військових ворог підло розстріляв, загинули 366 воїнів, ще 300 полонили. Зверніть увагу: 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.