Час не лікує: рідні загиблих воїнів пікетували під посольством Росії та ОП – зворушливі фото
Рідні загиблих воїнів та колишні бійці добровольчих батальйонів 28 серпня влаштували пікет під посольством Росії у Києві. Згодом люди вирушили до Офісу Президента та вимагали зустрічі із Зеленським.
Головною вимогою людей є справедливе розслідування подій Іловайського та Дебальцевського котлів. Про це повідомляє кореспондент "Цензор.НЕТ".
Важливо Єдиною причиною Іловайської трагедії була агресія Росії, – Генпрокуратура
Як минула акція
Пікет почався під посольством Росії, куди люди приходили з прапорами України та фотографіями полеглих героїв. Учасники акції заявили, що винними у загибелі українців в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську вважають не лише російські війська, але й колишніх українських високопосадовців.
Згодом приблизно 150 людей зібралися біля Офісу Президента. Вони скандували "Ганьба!" та вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським.
Вимоги рідних загиблих бійців
- Депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" мають увійти до складу Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій в Іловайську, Дебальцевому, обставин втечі терориста Ігоря Гіркіна зі Слов'янська та інших подій.
- Влада повинна розсекретити документи щодо подій в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську, які вже шостий рік мають гриф засекреченості, і закликають правоохоронні органи передати кримінальні справи щодо цих подій у суди.
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Також люди закликали владу чітко назвати винних у діях, що призвели до оточення і масових розстрілів українських бійців в Іловайську і Дебальцевому.
Рідні загиблих воїнів пікетували під посольством Росії та ОП / Фото "Цензор.НЕТ"
Що відомо про бої за Дебальцеве?Військове зіткнення за українське місто, яке поєднує Луганськ і Донецьк, розпочалося в кінці липня 2014 року. Найважчі бої у місті відбулись у період з 15 січня до 18 лютого. За даними Міноборони, у боях загинули 110 українських військових. Однак неофіційно називають більші цифри.
Іловайська трагедія: головне
- Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
- За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.
- Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.
- За версією Генпрокуратури, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.