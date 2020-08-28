Рідні загиблих воїнів та колишні бійці добровольчих батальйонів 28 серпня влаштували пікет під посольством Росії у Києві. Згодом люди вирушили до Офісу Президента та вимагали зустрічі із Зеленським.

Головною вимогою людей є справедливе розслідування подій Іловайського та Дебальцевського котлів. Про це повідомляє кореспондент "Цензор.НЕТ".

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Як минула акція

Пікет почався під посольством Росії, куди люди приходили з прапорами України та фотографіями полеглих героїв. Учасники акції заявили, що винними у загибелі українців в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську вважають не лише російські війська, але й колишніх українських високопосадовців.

Згодом приблизно 150 людей зібралися біля Офісу Президента. Вони скандували "Ганьба!" та вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським.

Вимоги рідних загиблих бійців

Депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" мають увійти до складу Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій в Іловайську, Дебальцевому, обставин втечі терориста Ігоря Гіркіна зі Слов'янська та інших подій.

Влада повинна розсекретити документи щодо подій в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську, які вже шостий рік мають гриф засекреченості, і закликають правоохоронні органи передати кримінальні справи щодо цих подій у суди.

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Також люди закликали владу чітко назвати винних у діях, що призвели до оточення і масових розстрілів українських бійців в Іловайську і Дебальцевому.

Рідні загиблих воїнів пікетували під посольством Росії та ОП / Фото "Цензор.НЕТ"

Що відомо про бої за Дебальцеве? Військове зіткнення за українське місто, яке поєднує Луганськ і Донецьк, розпочалося в кінці липня 2014 року. Найважчі бої у місті відбулись у період з 15 січня до 18 лютого. За даними Міноборони, у боях загинули 110 українських військових. Однак неофіційно називають більші цифри. Військове зіткнення за українське місто, яке поєднує Луганськ і Донецьк, розпочалося в кінці липня 2014 року. Найважчі бої у місті відбулись у період з 15 січня до 18 лютого. За даними Міноборони, у боях загинули 110 українських військових. Однак неофіційно називають більші цифри.

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