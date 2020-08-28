На окупованих територіях Донбасу проросійські бойовики запровадили смертну кару. Наразі відомо про 2 випадки, коли людям винесли такий вирок.

Смертну кару окупанти на Донбасі запровадили за скоєння деяких злочинів. Про це повідомляють в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Наразі окупаційний суд двічі засудив людей до смертної кари. Однак поки що вироки ще не виконали.

Тим не менш, вони (вироки – 24 канал) продовжують викликати занепокоєння, тому що в перші роки конфлікту збройні групи вже проводили страти,

– доповів комісар ООН.

За що окупанти можуть засудити до смертної кари

Ще у 2014 році окупанти Донбасу прийняли свій кримінальний кодекс, де запровадили смертну кару – розстріл. Її призначалають за особливо тяжкі злочини. Наприклад, за замах на представників окупаційної влади або силовиків.

Водночас розстріл не призначають жінкам, дітям і чоловікам віком понад 65 років. Тоді смертну кару повинні замінити довічним ув'язненням.