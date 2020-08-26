Українська сторона у Тристоронній контактній групі вимагає включити питання донецької в'язниці "Ізоляція". Адже саме у цьому місці проросійські бойовики утримують та катують українських полонених.

Окреме питання про "Ізоляцію" запропонували винести на переговори ще під час минулого засідання ТКГ. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніковінформує "РБК-Україна".

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Ми підняли це питання і чекаємо від посла Фріша (координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі – 24 канал) реакції. Ми вимагаємо, щоб питання "Ізоляції" було включено до порядку денного як мінімум гуманітарної групи,

– зазначив Резніков.

Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук направив відповідне звернення представникам Росії та ОБСЄ.

Що таке "Ізоляція" в Донецьку

У 2010 році на території заводу з виробництва ізоляційних матеріалів створили артцентр "Ізоляція". В центрі було реалізовано понад 20 проєктів, над якими працювали світові зірки сучасного мистецтва.

Однак у 2014 році територію, де розміщений центр, захопили проросійські бойовики. Тепер на території "Ізоляції" окупанти влаштували в'язницю, де утримують українських полонених. Там перебували вже звільнені професор Ігор Козловський та журналіст Станіслав Асєєв.