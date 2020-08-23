Захисники України з Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України. А разом із цим привітали українців зі святом.

Відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці ООС у фейсбуці. До слова У Києві підняли найбільший прапор в Україні: вражаючі фото й відео Державний Прапор України – символ любові й перемоги У відео військові звернулися до українців із такими словами: "Державний Прапор у батьківській оселі завжди висів на чільному місці, адже для нашої родини це – символ незалежної України".

"Під синьо-жовтим стягом ми готові йти у бій, щоб захистити країну, державну цілісність та недоторканість".

"Державний Прапор України – символ боротьби, перемоги та любові до своєї країни".

"Це символ честі, гідності та державотворення України".

"Синьо-жовтий стяг є оберегом, а також символом боротьби та перемоги на передовій".

"Державний прапор України є для мене символом боротьби, перемоги та любові до рідної держави".

"Синьо-жовтий стяг завжди був символом національного відродження, втіленням віковічних мрій наших предків про свободу, незалежність і славу України".

"Це прапор, за який ми щодня готові йти у бій. Це найсвятіше та найсакральніше, що може бути у свідомого українця". Щорічно 23 серпня в Україні відзначають державне свято – День Державного Прапора України. Запровадив свято другий український президент Кучма у 2004 році.



За офіційною версією, 23 серпня 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради (цей прапор зберігають під склом у музеї ВРУ як реліквію).



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