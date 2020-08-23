Оберіг і символ перемоги: військові ООС привітали українців із Днем Державного Прапора
Захисники України з Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України. А разом із цим привітали українців зі святом.
Відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці ООС у фейсбуці.
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Державний Прапор України – символ любові й перемоги
У відео військові звернулися до українців із такими словами:
- "Державний Прапор у батьківській оселі завжди висів на чільному місці, адже для нашої родини це – символ незалежної України".
- "Під синьо-жовтим стягом ми готові йти у бій, щоб захистити країну, державну цілісність та недоторканість".
- "Державний Прапор України – символ боротьби, перемоги та любові до своєї країни".
- "Це символ честі, гідності та державотворення України".
- "Синьо-жовтий стяг є оберегом, а також символом боротьби та перемоги на передовій".
- "Державний прапор України є для мене символом боротьби, перемоги та любові до рідної держави".
- "Синьо-жовтий стяг завжди був символом національного відродження, втіленням віковічних мрій наших предків про свободу, незалежність і славу України".
- "Це прапор, за який ми щодня готові йти у бій. Це найсвятіше та найсакральніше, що може бути у свідомого українця".