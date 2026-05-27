"Пісня буде поміж нас": ССО зустрічають перше десятиліття виконанням безсмертного хіта Івасюка

27 травня Україна відзначає 10-річчя Сил спеціальних операцій – одного з найбільш підготовлених та результативних родів сил Збройних Сил України.

За ці роки ССО пройшли шлях від формування окремого роду сил до впізнаваного та високопрофесійного складника українського війська. Це воїни, які працюють там, де найскладніше: на передовій, у глибині оборони противника, під час розвідувальних, диверсійних та спеціальних завдань, про які часто не можна говорити публічно.

До свого ювілею військовослужбовці ССО підготували особливе відео – виконання легендарної пісні Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас". Це не звичайне музичне привітання, а нагадування про те, що триває боротьба за гідність, культуру й право українців жити на своїй землі. Більше – у матеріалі для 24 Каналу.

Народження сили

Історія створення Сил спеціальних операцій ЗС України бере початок у 2007 році, коли міністр оборони Анатолій Гриценко підписав директиву про створення Управління спеціальних операцій у Генеральному штабі. Анексія Криму і війна на Донбасі прискорили процес формування сил спецпризначення. Завдяки набутому бойовому досвіду, стало очевидно: ССО мають бути окремим родом сил.



Бійці ССО під час виконання завдань / Фото ССО

5 січня 2016 року першим командувачем призначено генерал-майора Ігоря Луньова, а вже 16 червня Верховна Рада ухвалила закон, який закріпив статус ССО. Цього ж року відбувся перший випуск 29 інструкторів навчально-тренувального центру ССО, а 140-й центр пройшов сертифікацію як підрозділ ССО (SOF) і мав право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО.

У 2019 році загін ССО у форматі Special Operation Task Group пройшов сертифікацію і з 2020 року заступив на бойове чергування у складі підрозділів NATO Response Force.



Уже 10 років ССО – окремий рід військ / Фото ССО

Паралельно тривала війна на сході України. У зоні АТО/ООС саме підрозділи ССО виконували завдання, які вимагали точності, витримки, швидких рішень і здатності діяти в умовах підвищеного ризику. Як на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу противника.

Воїни найскладніших операцій

Сучасний бойовий складник ССО формують досвідчені підрозділи, кожен з яких має власний бойовий шлях і унікальний досвід. Зокрема, 3-й та 8-й полки, 140-й центр, 73-й морський центр одними з перших прийняли виклики війни ще у 2014 році та відомі рейдовими діями в тилу противника, а 4-й і 6-й полки "Рейнджер", 144-й центр стали символом сучасних підходів до нічних операцій і розвідки.

Окремо варто відзначити полк зв’язку, навчально-тренувальний центр, "Балісту", ПСО, Рух опору, "ССО рекрутинг" та інші структури, які щодня виконують критично важливі завдання.



Бійці Сил спеціальних операцій / Фото ССО

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року спецпризначенці ССО брали участь у ключових епізодах війни: у битві за Київ, обороні Чернігівської та Сумської областей, звільненні острова Зміїний у Чорному морі, контрнаступі на Харківщині, визволенні Херсона, боях за Бахмут, обороні Авдіївки, Часового Яру та Вовчанська, операціях у Курській області та багатьох інших бойових епізодах.

Про частину цих операцій уже знає суспільство. Про інші можна буде говорити лише з часом. А деякі так і залишаться без гучних заголовків – саме тому, що робота ССО часто вимірюється не публічністю, а результатом.



Багато операцій ССО утаємничені / Фото ССО

За 10 років Сили спеціальних операцій стали одним із символів українського спротиву. Їхнє гасло "Іду на ви!" сьогодні звучить не лише як історичне посилання до князя Святослава Хороброго, а як формула дії: йти вперед, брати відповідальність і виконувати неможливе.

Пісня буде поміж нас

До свого першого десятиліття Сили спеціальних операцій підійшли загартованими війною. Саме тому ювілей ССО звучить не лише мовою зброї та бойових результатів. А й мовою пісні.

Команда "ССО Рекрутинг" підготувала музичний проєкт – відео на твір Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас" у виконанні військовослужбовців Сил спеціальних операцій.

Для запису відеокліпу військові приїхали з різних куточків України, дехто – з бойових позицій. До цього були численні репетиції онлайн із диригентами та музичними викладачами, робота над голосами, ритмом і спільним звучанням. Вони хотіли сказати через пісню, що воюють не лише через ненависть, а й через любов. До своїх людей, дому, родини, пам’яті й України.

"Пісня буде поміж нас" у виконанні бійців ССО: дивіться відео



