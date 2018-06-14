День батька 2018 в Україні: дата святкування та традиції

День батька в Україні це не державне свято, але його відзначають усі українці. Традиційно в Україні День батька відзначають, як в більшості країн світу, – в червні, але дата кожного року різна. Коли в Україні святкують День батька 2018 та які існують традиції – читайте далі в матеріалі.

Коли святкують День батька 2018 в Україні? День батька в Україні поки не має офіційно визначеної дати, тому традиційно його святкують у третю неділю червня, як у більшості країн світу. У 2018 році цей день випадає на 17 червня.

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Спроби зробити це свято державним були. Так, у 2013 році з'явилася пропозиція зробити День батька державним святом і відзначати його у третю неділю вересня. Однак її не втілили у життя. Але свято стало всенародним і кожного року прийнято в цей день вітати своїх батьків.



День батька 2018 в Україні припадає на 17 червня

Сьогодні батька святкують у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 3 жовтня святкує Грузія, 19 березня – Італія та країни Піренейського півострова, 8 травня – Південна Корея. У сусідній Польщі День батька святкують 23 червня.

Традиції святкування Дня батька

Традиції святкування Дня батька різняться у кожній країні. Найчастіше заходи до дня батька – це семінари та конференції, на яких обговорюються основні моменти правильного та відповідального батьківства, а також проблеми, з якими стикаються всі батьки при вихованні своїх дітей.

Це свято – сімейне та затишне. Тож прийнято вітати батьків віршами чи у прозі, а також дарувати подарунки. Найчастіше діти роблять подарунки власними руками, аби висловити свою любов.



На День батька традиційно готують привітання та подарунки

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Враховуючи, що свято в Україні святкують не так давно, то якихось конкретних традицій ще не сформувалось.

Свято батьків, безперечно, з’явилося як вираз вдячності і любов. Символом Дня батька є троянда, ці квіти в США в цей день носять біля серця. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ. У багатьох державах влаштовуються всілякі заходи і виділяються кошти, які направляють на підтримку незабезпечених батьків-одинаків.

Історія свята День батька

Пізніше Сонора пішла до міськради і запропонувала заснувати нове свято — День батька. Місцева влада схвалила ідею. Перше свято хотіли відзначити 5 червня в день народження Вільяма Смарта, але часу на підготовку забракло, тому його перенесли на 19 червня 1909 року.

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Ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році, тоді ж встановили і загальнонаціональну дату свята – третю неділю червня.



День батька святкують у близько 40 країнах світу