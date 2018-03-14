День числа Пі: 14 березня святкують найматематичніше свято світу

День числа Пі – неофіційне свято, яке відзначається любителями математики 14 березня в 1:59:26 на честь математичної константи – числа Пі.

Число Пі – це математична константа, що визначається відношенням довжини кола до його діаметра.

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Фахівці стверджують, що математичні розрахунки з використанням числа "Пі" проводилися ще при будівництві Вавилонської вежі. Але стародавні майстри недостатньо точно прорахували пропорції при будівництві, тому проект так і не був вдало завершений.



Пам'ятник числу Пі

Свято започаткував у 1987 році фізик з Сан-Франциско Ларрі Шоу, який виявив, що дата 14 березня, записана в прийнятій в США формі – 3/14, збігається з першими трьома цифрами числа "Пі". З того часу День Пі відзначають студенти та любителі математики з усього світу.

Цікаво, що День Пі співпадає з днем народження видатного вченого Альберта Ейнштейна.



Альберт Ейнштейн

Святкування проводиться досить весело, незважаючи на те, що головними винуватцями урочистостей є серйозні математики. У багатьох країнах на честь числа "Пі" навіть організовують кулінарні поєдинки.



Традиції святкування Дня числа Пі

Також на декількох "офіційних сайтах" Дня числа "Пі" приводяться рекомендації, як відзначити це свято. Їх автори радять, наприклад, спекти пиріг із зображенням грецької букви "пі" або з першими цифрами самого числа, розв'язувати математичні задачі й загадки, водити хороводи навколо предметів, пов'язаних з цим числом.



Дудл від Google до Дня Пі

Google створив спеціальний Дудл з нагоди 30 річниці Дня числа Пі. На якому пропонує рецепт яблучного пирога від відомого шеф-кондитера і засновника знаменитої пекарні пончиків Cronut Домініка Анселя. Він розкриває секрети смачної начинки і приготування солоної карамелі.