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      День молоді: політики яскраво вітають українців

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      Українська молодь
      Українська молодь / shutterstock.com

      Українці сьогодні, 30 червня, відзначають справді позитивне свято - День молоді. Саме вона є рушійною силою змін у державі та стоїть на захисті сучасних цінностей. Українські політики активно вітають молодь зі святом та публікують яскраві фото.

      День Молоді традиційно відзначають в останню неділю червня. Цього року святкування припало на 30 червня, останній день місяця. Для українців це чудова можливість влаштувати літній відпочинок, зібратися разом компанією і весело провести час.

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      В Україні до молоді відносять громадян у віці від 18 до 35 років, а це близько 22% населення країни. Проте, вік – це лише цифра. Набагато важливіші внутрішні відчуття, енергійність та жага до активного життя. Тому, почувайтесь завжди молодими, бадьорими та сповненими сил.

      Яскраве привітання українцям оприлюднило міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Він нагадав, що його міністерство з кожним роком створює все більше можливостей для навчання, розвитку та самореалізації української молоді.

      Молодь – не лише свідок соціальних трансформацій та реформ, вона їх активний учасник. Українська молодь – креативна, розумна, активна, спортивна, бере безпосередню участь в творенні змін на краще. Бажаємо вам віднайти себе, самореалізуватися, вірити у власні сили та Україну, чесно добиватися поставленої мети і ніколи не здаватися, коли прагнеш досягти успіху,
      – сказав Жданов.

       

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив колоритне відео з молодими людьми та побажав їм завжди бути сміливими і не втрачати натхнення.

      "Здійснюйте мрії, використовуйте шанси та будьте сміливими. Україні зараз дуже потрібні саме такі люди – натхненні, з жагою до змін. З Днем молоді. Усе тільки починається", – наголосив прем'єр.

       

      П'ятий президент Петро Порошенко показав фото зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка та додав, що українська молодь – це майбутнє країни.

      "За нашою молоддю – європейське майбутнє України! Вірю і пишаюся!", – заявив він.

       

      Президентська партія "Слуга народу" також наголосила, що молодь – майбутнє країни та надія на краще.

      "Кожного дня ми бачимо, що молоде покоління йде правильним шляхом, має великі амбіції та плани. Це круто! Адже лише усвідомивши свою важливість – ми побудуємо майбутнє", – відмітили політики.

       

      Партія Святослава Вакарчука "Голос" додала, що молоді та безстрашні українці – джерело справжніх змін в країні.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Гройсман Міністерство молоді та спорту Партія Голос Слуга народу Купівля нерухомості
      Джерело: 24 канал
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