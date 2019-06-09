День народження у реанімації: як почувається оператор 24 каналу, якого побили у Харкові

Оператор 24 канала Вадим Макарюк, на якого напередодні напали у Харкові, наразі перебуває у реанімації. Відомо, що представники "Національного корпусу" накинулись на оператора: залили очі газом, розбили обличчя, розтрощили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. Все це відбулося під час сутичок на харківському ринку "Барабашово".

Як повідомила у прямому ефірі 24 каналу колега оператора та кореспондентка, наразі стан Вадима тяжкий.

Читайте також: У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом

Лікарі зазначили, перші три дні після побиття будуть найважчими. Нагадаємо, що внаслідок крововиливу у мозок у Вадима стався інсульт.

Сьогодні Вадик відзначає своє 36-річчя. Під лікарнею зібралися багато друзів, аби привітати та підтримати його. Ми запишемо відеозвернення, а коли лікарі дозволять, то обов'язково покажемо йому,

– пояснила кореспондентка Анна Черненко.

Також вона додала, що наразі медики заборонили турбувати та струшувати Вадима емоційно. Його колега зазначила, що оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями та активістами. Після того, як його привезли до лікарні він сказав, що кілька нападників бігли за ним, а потім побили.



Оператор 24 каналу Вадим Макарюк

Наразі поліція розслідує справу за трьома статтями, зокрема і перешкоджання роботі журналіста. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі. Всього у результаті сутичок 7 червня на території ринок "Барабашово" постраждали 9 осіб.



Представники "Національного корпусу" накинулись на оператора 24 каналу

Що відомо про сутички на харківському ринку?Внаслідок конфлікту на території торговельного центру "Барабашово" у Харкові в п’ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 людей. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію.Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.







Наразі слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Колектив 24 каналу вітає Вадима з днем народження та бажає швидкого одужання!