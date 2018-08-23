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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

День прапора 2018: як українці оригінально відзначають свято – дивіться фото

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У четвер, 23 серпня, на честь Дня державного прапора України в різних містах відбуваються яскраві та оригінальні заходи.

У Львові до урочистостей запросили доньку загиблого Героя України, бійця 24-го батальйону Айдар Сергія Федорова. Жовто-синій стяг для нього був особливим.

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"Мій тато вночі перед початком війни взяв прапор і повішав його на електричний стовп, щоб його не могли зняти. І ті військові, які проїжджали на своїх БТРах, бачили той прапор і вони були дуже раді, що тут живе українська сім'я, яка любить Україну і нею дуже пишається", – розповіла донька загиблого.


Львів

Прапорна хода пройшлась вулицями Чернівців. Студенти, школярі, волонтери, сотні буковинців несли два прапори – синьо-жовтий та червоно-чорний. Кожен стяг – по 25 метрів, що символізує 25 регіонів разом з окупованим Кримом. Вірять, що півострів обов'язково повернеться під контроль України.


Чернівці

А у Харкові з самого ранку на площі Конституції сотні городян влаштували флешмоб. Склали прапор із серцем і підняли його вгору. А потім на жовто-синьому полотні з'явився напис ua. Під ним стали українські воїни, спортсмени, молоді вчені та містяни, які прийшли у вишиванках.


Харків

В Одесі величезний 27 метровий стяг розгорнули на Потьомкінських сходах. Роблять це щороку, і довжина прапора завжди така ж, скільки років незалежній Україні.


Одеса

Оригінально привітали Україну зі святом черкаські лісівники. Зелений герб виростили у Грушківському лісництві. Для створення вічнозеленого герба розміром 10 на 6 метрів використали три сотні саджанців вічнозеленої рослини самшиту. Висадили рослини у 2011 році до 20-ї річниці Дня Незалежності. За цей час тризуб уже виріс на пів метра. 

"Патріотизм повинен існувати у кожній душі українця, може це якась маленька частинка. Однак люди приїжджають, дивляться, організовують екскурсії, фотографуються, тобто якась свідомість вже формується навіть у тих школярів маленьких, які приїжджають сюди", – пояснив лісничий Сергій Могила.


Черкаси

До свят своїм творінням потішили городян та туристів закарпатські флористи. Цілу ніч викладали з квітів величезну карту України та тризуб. Вранці все встановили на центральній площі Ужгорода.


Ужгород

Розмір квіткового творіння 8 на 8 метрів, для створення композиції знадобилось понад 6 тисячі квіток. 

Теги: Новини України Новини Харкова Новини Львова Новини Одеси Новини Чернівців Ужгород
Джерело: 24 канал
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