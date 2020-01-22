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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      День соборності 2020: живий ланцюг у Києві – онлайн-трансляція

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      Утворення живого ланцюга у Києві / Ілюстративне фото

      У Києві на мосту Патона десятки людей утворили живий ланцюг з нагоди Дня Соборності України. Акція відбувається щорічно 22 січня – у день об'єднання ЗУНР та УНР.

      Учасники акції почали сходитися до мосту Патона близько 7 години. Усім охочим волонтери розмальовували обличчя в кольорах державного прапора.

      Цікаво: 30 років "Живому ланцюгу єдності": як це було – фото

      Вже о 8 годині люди почали рухатися назустріч один одному двома колонами, що символізує об'єднання Західноукраїнської та Української народної республік у 1919 році.

      Особливістю цьогорічної акції стало те, що її учасники утворять 30-метровий прапор України. Одна колона нестиме синю його частину, а інша – жовту. Посередині мосту обидві колони зустрінуться та символічно об'єднають живим ланцюгом лівий та правий береги Дніпра, Схід та Захід України. 

      Після цього учасники акції спільно виконають гімн України, та вшанують пам'ять українців, що віддали своє життя за країну.

      Утворення живого ланцюга у Києві: онлайн-трансляція

      Чому українці кожного року утворюють "Живий ланцюг":

      • Утворення живого ланцюга — щорічна акція, яка відбувається з 2008 року. Вона присвячена Дню Соборності України.
      • Метою живого ланцюга соборності є нагадати українцям про визначні дати в історії держави: прийняття Центральною Радою IV Універсалу (22 січня 1918 року) та об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну державу (22 січня 1919 рік).
      • Акція не є політичною. Будь-яка символіка партій на ній заборонена.
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      сьогодні
      1903
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Історія День соборності Новини України Новини політики Новини Києва
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