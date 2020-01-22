День соборності 2020: живий ланцюг у Києві – онлайн-трансляція

У Києві на мосту Патона десятки людей утворили живий ланцюг з нагоди Дня Соборності України. Акція відбувається щорічно 22 січня – у день об'єднання ЗУНР та УНР.

Учасники акції почали сходитися до мосту Патона близько 7 години. Усім охочим волонтери розмальовували обличчя в кольорах державного прапора.

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Вже о 8 годині люди почали рухатися назустріч один одному двома колонами, що символізує об'єднання Західноукраїнської та Української народної республік у 1919 році.

Особливістю цьогорічної акції стало те, що її учасники утворять 30-метровий прапор України. Одна колона нестиме синю його частину, а інша – жовту. Посередині мосту обидві колони зустрінуться та символічно об'єднають живим ланцюгом лівий та правий береги Дніпра, Схід та Захід України.

Після цього учасники акції спільно виконають гімн України, та вшанують пам'ять українців, що віддали своє життя за країну.

Утворення живого ланцюга у Києві: онлайн-трансляція

Чому українці кожного року утворюють "Живий ланцюг":