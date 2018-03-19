День весняного рівнодення 2018: чим особливе 20 березня та що не можна робити в цей день

День весняного рівнодення 2018 – важлива віха зміни сезонів, а також астрономічний початок весни. Навесні день збільшується, а ніч скорочується. Цього року весняне рівнодення припадає на 20 березня. Що потрібно зробити, а що, навпаки, заборонено робити в цей день – читайте далі.

День весняного рівнодення у 2018

День весняного рівнодення 2018 – це унікальне природне явище, вся суть якого зводиться до астрономічним процесів руху Сонця і Землі. Так, у всіх країнах світу ніч та день – однакові за своєю тривалістю.

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Згідно з астрономічної точки зору, саме з цього особливого дня можна сміливо починати відлік настання цієї весняної пори. Однак щороку дата весняного рівнодення зміщується в зв'язку з тим, що проміжок між весняним і осіннім рівноденням налічує близько 365,24 сонячних діб. Саме в зв'язку з нестабільним коливанням сотих після коми і пов'язане поступове зміщення дати того дня, коли темрява і світло в добі рівні.

Весняне рівнодення в 2018 році випадає на 20 березня. Цей день дуже значущий в астрономії, адже планета Земля буде розташована під таким кутом до Сонця, що його промені падатимуть прямо на екватор.



День весняного рівнодення у 2018: дата та традиції

Що потрібно зробити 20 березня

Весняне рівнодення ще для наших предків мало дуже містичний сенс. Вважалося, що в день весняного рівнодення не тільки день зрівнюється з ніччю після приходу весни, а й весь світ, природа, намагається знайти баланс між світлом і темрявою. У цей час для людей відкривається маса можливостей в емоційному плані, якими слід правильно скористатися.

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Перше, що важливо зробити в день весняного рівнодення, – це зайнятися прибиранням житла. Необхідно ретельно прибрати та звільнитися від усього, що вже не потрібне. Переберіть старий одяг, посуд, косметику тощо. Швидше за все, ви знайдете те, що можна викинути. А якщо вам шкода викидати свої речі, то віддайте їх комусь або обережно складіть в пакети та поставте біля сміттєвого контейнера. Обов’язково знайдуться люди, яким вони можуть знадобитися. Таким чином ви очистите своє помешкання від старої та непотрібної енергетики, зробите добру справу для нужденних і звільните місце у своєму житті для всього нового і позитивного.



День весняного рівнодення 2018: що потрібно зробити 20 березня

У день весняного рівнодення слід планувати своє майбутнє. Робити це потрібно на папері. Є кілька правил, яких варто дотримуватися: формулюйте свої плани чітко, до дрібниць (якщо ви хочете машину, то вказуйте назву марки, колір тощо); складайте свої плани в позитивній формі (подумки уявляйте, що ви вже маєте те, що хочете); проставляйте дату, до якої ви хотіли б здійснити бажане.

Також в день весняного рівнодення потрібно позбутися негативних думок. Складіть на папері список всього, що хвилювало вас минулого року, та спаліть його. Цей ритуал звільнить вас від негативу.

Ще цього дня потрібно очистити своє тіло. Ви можете просто прийняти душ або полежати в гарячій ванні із запашною піною. Дуже важливо: в день весняного рівнодення можна продовжити свою молодість! Усі косметичні процедури вплинуть на шкіру та красу особливо сильно. Тож саме час зробити маску для обличчя та волосся.

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В жодному разі не можна злитися. Дуже уважно поставтеся до своїх думок, адже вони можуть вплинути на вас найбільш непередбачуваним чином. Тому контроль негативних думок сьогодні дуже важливий.



День весняного рівнодення 2018: що потрібно зробити 20 березня

Цього дня наші пращури влаштовували яскраве та веселе свято. Вони готували багато смачних, але пісних страв, веселилися та раділи рівноденню. Тому і нам слід постаратися провести цей день якомога яскравіше та веселіше. Більше посміхайтеся, жартуйте, слухайте енергійну та веселу музику

І ще в день весняного рівнодення слід прощати. Якщо у вашому житті є люди, яких ви не можете за щось пробачити, то обов’язково постарайтеся зробити це сьогодні. Ось побачите, ваше життя від цього зміниться тільки на краще!

Що не можна робити в День весняного рівнодення

В цей день не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти, адже це може повністю зруйнувати відносин. Емоції гніву і агресія призведе до появи енергії руйнування в життя, тому їх слід уникати.

Сумувати в День весняного рівнодення не можна у жодному разі. Інакше ви проведете цей рік у зневірі і нещасті. Вважалося, чим радісніше і веселіше пройде цей день, тим краще пройде і весь рік.



День весняного рівнодення: що не можна робити в цей день

Традиції та обряди в День весняного рівнодення

Астрономічна весна настає саме в цей весняний день, коли тривалість дня дорівнює довжині ночі. У країнах Азії в День рівнодення відзначають перський новий рік Навруз. Це одне з найдавніших свят в історії людства, історики визначають його вік більш ніж в 3 тисячі років.

Приурочений до Дня весняного рівнодення Навруз символізує закінчення зими і прихід весни, оновлення всього живого, початок нового землеробського циклу, коли треба готувати землю до посівної.



Традиції та обряди на День весняного рівнодення у 2018

У слов'ян в період рівнодення навесні відзначали свято Сороки. На Русі вірили, що до рівнодення прилітає 40 птахів, і перші – жайворонки. Їх вважали символом свята, пекли булочки у вигляді пташок і пригощали ними гостей. Вночі не спали, сподіваючись почути як тріщить лід і "рік ламається".

Прикмети про погоду в день весняного рівнодення

Яка погода на рівнодення – така і все наступні сорок днів буде. Протягом багатьох поколінь люди стежили за природою і за погодою. І дійсно помічено, що якщо 20 березня тепло, то нічних заморозків більше не буде.

А якщо погода похмура і прохолодна, то протягом наступних сорока днів щоночі слід очікувати заморозків. Причому, не важливо, яка погода буде в цей час вдень, вночі все одно буде холодно.

Якщо в день весняного рівнодення – тепло, то заморозків вже більше не буде.