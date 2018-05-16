День вишиванки 2018: афіша заходів у Києві та інших містах України

День вишиванки в Україні у 2018 році припадає на 17 травня. У цей день прийнято одягати вишиванку на роботу, навчання або просто на прогулянку. До того ж, у різних містах України та світу проводять тематичні акції, флешмоби, паради, виставки та марші.

Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.

Відсвяткувати День вишиванки або ж долучитись до флешмобів чи маршів – може кожен! Сайт "24" зібрав найцікавіші культурні події у Києві та інших містах України.

Афіша заходів на День вишиванки в Україні

День вишиванки у Києві

Концерт "Думи мої. Думи мої"

Де і коли: 17 травня о 19:00 в Національній філармонії України



Концерт "Думи мої. Думи мої" в Києві

На концерті Національного духового оркестру України прозвучать твори українських композиторів різних поколінь і регіонів. Будуть представлені дві прем'єри: буковинця Олександра Бродовінського і молодого композитора родом з Івано-Франківська Едварда Кравчука.

Оскільки, концерт присвячений Дню вишиванки, тому музиканти закликають приходити у вишиванках.

Музейне зібрання української вишивки

Де і коли: 17 травня з 11:00 до 18:00 в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва

На День вишиванки в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва можна буде подивитись музейне зібрання української вишивки XVII-ХХ століть. Виставка включає в себе кілька розділів – церковне шиття, вишивка на батисті, вишиті рушники різних регіонів України, народний одяг.



Музейне зібрання української вишивки в Києві

Щогодини протягом дня будуть проходити короткі лекції "Головне про сорочку за 15 хвилин". Відвідувачам, які прийшли до музею у вишиванці, обіцяють невеликий подарунок.

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Чоловіча Nоша. Виставка традиційного чоловічого одягу

Де і коли: 10 травня –8 липня в Музеї Івана Гончара

Вперше в українському музейному просторі буде представлена ​​виставка традиційного українського чоловічого одягу кінця XIX – середини ХХ століття. Це спільний проект Музею Івана Гончара і колекціонерів Ігоря Турейського і Максима Очкура.



Виставка традиційного чоловічого одягу в Києві

В рамках експозиції буде представлено традиційний одяг хлопчиків і підлітків, хлопців і наречених, зрілих чоловіків і чоловіків похилого віку. Історія одягу буде доповнена предметами побуту й унікальними древніми фотографіями з художнього історико-етнографічного альбому Івана Гончара Україна та Українці.

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Мегамарш у вишиванках

Де і коли: 19 травня о 11:00 біля Золотих воріт

У 2018 році відбудеться ювілейний 20-тий мегамарш у вишиванках. Спочатку подія була приурочена до Дня Києва, але через проведення в ці дні фіналу Ліги чемпіонів, марш відбудеться після Дня вишиванки.



Мегамарш вишиванок у Києві

У Запоріжжі до Дня вишиванки проведуть масштабний марш. Хода розпочнеться о 18:00 і стартує біля Запорізької міськради. Далі марш вишиванок рушить на площу Героїв Майдану.

У Дніпрі готуються відзначити День вишиванки з рекордом України. Місцеві майстри створюють до свята величезною вишиванку, яку представлять 17 травня на оглядовому майданчику в парку ім. Т. Шевченка о 14:00.



Заходи до Дня вишиванки у Дніпрі

Також в центрі міста пройде танцювально-музичний концерт. Особливістю свята стане танець зумба у вишиванках. Поруч пройде виставка-ярмарок з виробами ручної роботи, конкурсами та фотозоні. Дія пройде на площі Героїв Майдану о 17:00.

У Харкові також пройде марш вишиванок. Тут усі охочі зберуться на Майдані і в 16:00 і рушать до пам'ятника Тарасу Шевченку. Завершиться хода біля Театру опери та балету. Тут на учасників акції чекає святковий концерт.

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Заходи до Дня вишиванки у Харкові

Для тих, хто не зможе пройтися в вишиванці днем, запланований ще один вечірній марш. Він збереться на Майдані Свободи, а о 19:00 стартує від Майдану Свободи до Площі Конституції. Початок збору учасників о 17:30.

В Одесі святкування перенесли на вихідний день – суботу, 19 травня. Цього дня у місті пройде всеукраїнська акція "Мегамарш у вишиванках". Початок зборів о 13:00 біля готелю "Пасаж" на вул. Дерибасівська. Розпочнеться хода хвилиною мовчання, потім колона рушить в парк Шевченка, в якому до 20:00 буде тривати концерт.



Заходи до Дня вишиванки в Одесі

У Львові 17 травня біля Оперного театру організують виставку про традиції та історію вишиванки. Тут же буде ярмарок, на якій можна купити вишиту сорочку. Також пройде патріотичний концерт від бійців АТО, на якому виступить Наталка Карпа та інші зірки.

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Заходи до Дня вишиванки у Львові

У Маріуполі почнуть збиратися для маршу у вишиванках о 16:30 біля підземного переходу недалеко від Міської ради. Потім колона о 17:00 пройде по проспекту Металургів до Міського саду.