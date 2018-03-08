"День жіночий, а вихідний у всіх": у мережі уїдливо кепкують з 8 березня
8 березня – свято, яке залишилося в Україні з радянських часів, і у мережі не оминули увагою Міжнародний день жінок. Користувачі соцмереж дотепно та уїдливо кепкують з 8 березня.
Поки частина жінок святкує Міжнародний день, чоловіки та ті жінки, які не святкують радянського свята, всіляко дотепно підливають олії у вогонь.
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"Дівчат з восьмим березня, а феміністкам – важкої боротьби", – пишуть користувачі соцмереж.
Джерело: 24 Канал
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