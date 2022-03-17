Юлія Паєвська 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових. Юлія має інвалідність і проблеми зі здоров’ям. Перебування у полоні загрожує її життю та здоров'ю.

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Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова закликала міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів тиску для припинення військової агресії Російської Федерації та виведення бойовиків країни-агресора з території України.

Вона заявила, що захоплення цивільних заручників та терор населення окупованих територій є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, у населених пунктах, які тимчасово захоплені чи оточені ворогом, рашистські бойовики катують місцеве населення, виганяють людей з будинків і займаються мародерством.

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