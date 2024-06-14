Про це розповідає блогер та політичний експерт Сергій Іванов.

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Віталій Котляр, депутат від "Євросолідарності" Кременчуцької міської ради, співпрацює з державою-агресором. Зокрема, Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії "Дормаш Групп", яка працює в Росії. Депутат Порошенка володіє половиною корпоративних прав у цій компанії,

– розповідає Сергій Іванов, наводячи дані з реєстру декларацій НАЗК.

За інформацією Іванова, офіс компанії Котляра розташований у російському Бєлгороді. Також, як повідомляє експерт, навесні 2017 року компанія депутата Порошенка брала участь у виставці в окупованому Сімферополі, де разом з окупантами представники фірми обговорювали підвищення енергоефективності Криму.

У зв'язку з цим в мене є пропозиція до Петра Олексійовича. Як з’ясувалося, у вас є прекрасна, талановита і, головне, заможна команда, яка дає гроші агресору за вбивство українців. Чи не буде логічним попросити ваших депутатів перераховувати кошти на ЗСУ, а не на армію Росії? Можливо, це якось спростить всю схему? Вони не будуть гріти окупантів, тож і збирати треба буде трохи менше. Бо виходить, що поки ви "передаєте на фронт дрони", ваші посіпаки оплачують агресору ракети, якими бомблять українські міста,

– резюмує Іванов.

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Як повідомлялось раніше, Порошенку була оголошена підозра у державній зраді. Його підозрюють в тому, що він за сприяння керівництва Росії у 2014 – 2015 роках підтримував діяльність терористичних організацій, бо Україна відмовилась від вугілля з ПАР на користь вугілля з підприємств на окупованих територіях, сплачуючи гроші за вугілля терористам.

Раніше затриманий правоохоронцями лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук підтвердив організовану схему з вугіллям з окупованих територій та розповів деталі.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – заявив тоді Медведчук.