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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Депутат від "Опоблоку" отримав чималі дивіденди: відома сума

14:52, сьогодні 354 Читать новость на русском
Андрій Кісельов: доходи
Андрій Кісельов: доходи / mediananny.com

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Андрій Кісельов отримав мільйонні дивіденди від своєї компанії "Укртрейд Компані ЛТД".

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно із документом, у грудні 2017 року політик отримав дохід від дивідендів у сумі майже 7,948 мільйона гривень. Такий прибуток Андрій Кісельов отримав двома платежами, про що свідчать дві е-декларації, заповнені 22 грудня 2017 року.

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Відомо, що компанія "Укртрейд Компані ЛТД" належить політику та його дружині. За звітний період Наталія Кісельова отримала ще 500 тисяч гривень за відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Окрім грошового доходу, сім'я нардепа володіє двома квартирами та будинком.

Зазначимо, що "Укртрейд Компані ЛТД" займається торгівлею паливом, металами та хімічними речовинами для промисловості. Окрім цього, компанія торгує зерном, тютюном, насінням та кормами для тварин.

Теги: Новини України гроші Опозиційний блок е-декларування Верховна Рада Бізнес
Джерело: 24 Канал
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