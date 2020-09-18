Депутата Житомирської міськради від фракції "Опозиційний блок" Володимира Тичину невідомі облили зеленкою 18 вересня. Одного з підозрюваних затримав сам політик.

За словами Тичини, він разом з місцевими жителями у сквері висаджував дерева. Про це розповів сам депутат в коментарі "УНІАН".

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Що відомо про напад на "опоблоківця" в Житомирі

У сквері до депутата підбігли двоє молодиків, які кинули в нього борошно та облили зеленкою. Після цього, йому разом з товаришем вдалося впіймати одного з нападників, у нього виявили предмет, схожий на пістолет.

Він махав нею у мене перед очима та хотів вистрелити. Як потім мені сказали – це був "пугач". Я вже знаю, хто є замовником цього,

– заявив Тичина.

Реакція поліції

У відділі комунікацій Нацполіції в Житомирській області повідомили, що на місці затримали 19-річного хлопця, який, ймовірно, причетний до інциденту.

Правоохоронці під час огляду вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет. Нападника відвезли до Житомирського відділу поліції. Також встановлено особу іншого учасника інциденту.

Дивіться відео з місця інциденту: