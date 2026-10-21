Як відреагували в Польщі
Звісно, в Польщі миттєво відреагували, але оскільки там не дуже розуміють різницю між обласними і міськими радами в Україні, то польські мери телефонують Садовому і погрожують розірвати партнерські відносини зі Львовом.
У міністра закордонних справ Андрія Сибіги від дзвінків з Польщі теж упріла спина. Він шокований свинею, яку підсунули йому депутати з Львівщини. МЗС України назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним для українсько-польських відносин, а на Банковій запевнили Польщу, що рішення Львівської облради виконуватися не буде.
Що кажуть самі депутати
Дуже ймовірно, що Максимові Козицькому і Юрію Холоду вже надіслали пару лящів від Зеленського, який раніше сам сотворив подібний скандал. Козицький і Холод ніяк не коментують кашу, яку заварили.
Я давно підозрював, що Святослав Шеремета вирізняється гострим дефіцитом інтелекту, але ж не потрібно цього демонструвати так явно! Пане депутате, візьміть приклад з Максима Козицького і Юрія Холода. Можливо, хтось ще продовжить вважати вас розумною людиною, бо наразі ви нагадуєте дзеркальне відображення таких самих популістів і крикунів з польського боку.
Якими можуть бути наслідки?
Я не кажу, що ми маємо відмовитися від вшанування своїх героїв. Я кажу, що потрібно підходити до цього питання з розумом, а не вискакувати з такими ініціативами, немов Пилип з конопель.