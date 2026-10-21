Звісно, в Польщі миттєво відреагували, але оскільки там не дуже розуміють різницю між обласними і міськими радами в Україні, то польські мери телефонують Садовому і погрожують розірвати партнерські відносини зі Львовом.

У міністра закордонних справ Андрія Сибіги від дзвінків з Польщі теж упріла спина. Він шокований свинею, яку підсунули йому депутати з Львівщини. МЗС України назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним для українсько-польських відносин, а на Банковій запевнили Польщу, що рішення Львівської облради виконуватися не буде.

Що кажуть самі депутати

Дуже ймовірно, що Максимові Козицькому і Юрію Холоду вже надіслали пару лящів від Зеленського, який раніше сам сотворив подібний скандал. Козицький і Холод ніяк не коментують кашу, яку заварили.

І тільки ініціатор резолюції, депутат облради Святослав Шеремета , почувається героєм на цьому святі життя. Він уже заявив, що реакція польських урядовців та політиків на ухвалене рішення є "дивною" і пов'язана з тим, що в польському селі Ласків знайшли поховання замордованих цивільних українців. "Ось так польська сторона реагує на правду", – відрубав депутат.

Я давно підозрював, що Святослав Шеремета вирізняється гострим дефіцитом інтелекту, але ж не потрібно цього демонструвати так явно! Пане депутате, візьміть приклад з Максима Козицького і Юрія Холода. Можливо, хтось ще продовжить вважати вас розумною людиною, бо наразі ви нагадуєте дзеркальне відображення таких самих популістів і крикунів з польського боку.

Якими можуть бути наслідки?

Поляки погрожують заборонити в'їзд Шереметі на територію своєї держави, але наслідки голосування Львівської обласної ради можуть бути більш значущими. Наприклад, такими наслідками можуть стати згортання пошукових та ексгумаційних робіт в місцях колишніх поселень українців на території Польщі, розрив партнерських проєктів і відносин між громадами обох країн, чергова хвиля українофобії в Польщі.

Я не кажу, що ми маємо відмовитися від вшанування своїх героїв. Я кажу, що потрібно підходити до цього питання з розумом, а не вискакувати з такими ініціативами, немов Пилип з конопель.

А тепер що будете робити, шановні депутати і керівники області? Що ви будете робити, коли з Києва прийде вказівка скасувати рішення або не втілювати його? Невже скасуєте або забудете, що взагалі за таке голосували? Тоді це буде неповага до нашої історії і до борців за Україну. Отже, треба йти до кінця і наполягати на своєму. Керівники облради і Львівської ОВА мають вийти з чіткою заявою з цього питання.

Вкотре переконуюсь, що якість держави визначається якістю кадрів її апарату на всіх рівнях. На жаль, рівень кадрової компетентності керівництва Львівщини залишається на абсолютно незадовільному рівні.