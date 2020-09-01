Депутати зобов'язали платників аліментів проводити індексацію виплат: що зміниться
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №3112 щодо обов'язку платників аліментів проводити індексацію, визначену судом. За основу цей закон парламент схвалив ще 18 червня.
Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат, повідомляє 24 канал.
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Деталі законопроєкту
- Закон вносить зміни до статті 71 Закону України "Про виконавче провадження", якими виконавця зобов'язують кожного року індексувати розмір аліментів, визначений судом у грошовій сумі.
- Автори законопроєкту вважають, що завдяки документу вдасться частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та суди апеляційної та касаційної інстанцій. А також на держбюджет, оскільки скоротять кількість отримувачів соцвиплат.
- Вони також вказують, що основним завданням закону є покращення матеріального становища людей, шляхом індексації розміру аліментів на їх утримання.
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Що таке аліменти?Це обов'язок утримувати одним членом сім'ї інших, які потребують цього (за згодою або за примусом у судовому порядку).
Найбільш поширений випадок, коли після розлучення (хоча офіційне розлучення – не обов'язкова умова) гроші платить хтось із батьків на утримання дітей.