Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №3112 щодо обов'язку платників аліментів проводити індексацію, визначену судом. За основу цей закон парламент схвалив ще 18 червня.

Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат, повідомляє 24 канал.

До теми Аліменти у період карантину: чи можна не платити взагалі або платити менше

Деталі законопроєкту

Закон вносить зміни до статті 71 Закону України "Про виконавче провадження", якими виконавця зобов'язують кожного року індексувати розмір аліментів, визначений судом у грошовій сумі.

Автори законопроєкту вважають, що завдяки документу вдасться частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та суди апеляційної та касаційної інстанцій. А також на держбюджет, оскільки скоротять кількість отримувачів соцвиплат.

Вони також вказують, що основним завданням закону є покращення матеріального становища людей, шляхом індексації розміру аліментів на їх утримання.

Зверніть увагу! Наразі мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це 930 гривень на дитину до 6 років та 1 159 гривень на старшу дитину.

Радимо ознайомитись Соцвиплати, аліменти та пенсії можуть розраховувати по-новому: як зміниться розмір виплат