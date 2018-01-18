Депутати дозволили іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні

У четвер, 18 січня, Верховна Рада ухвалила законопроект №7428 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях. "За" проголосували 235 народних депутатів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що відповідний проект закону був внесений Президентом України Петром Порошенком до Верховної Ради 21 грудня 2017 року.

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Згідно з документом, в Україні планується провести багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американські навчання "Репід Трайдент-2018", українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018", багатонаціональні навчання "Світла Лавина-2018", багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018" та українсько-румунське навчання "Ріверіан-2018".

Так, законопроектом передбачено, що багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів збройних сил пройдуть у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області (МЦМБ) протягом усього року (365 діб).

Загалом участь у навчаннях братимуть 13 тисяч військовослужбовців і 16 літаків та вертольотів: 10 тисяч військових від ЗСУ, по 1,5 тисячі військових від ЗС США і ЗС інших країн-членів НАТО, 10 літаків і вертольотів від ЗСУ і по 3 – від ЗС США і ЗС країн НАТО.