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      Депутати від БПП і "Свободи" вимагають відставки мера Львова: реакція Садового

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото 24 каналу

      У Львівській міській раді троє депутатів від БПП та "Свободи" зареєстрували проект ухвали про дострокову відставку мера Андрія Садового. У відповідь на це, лідер "Самопомочі" пропонує одночасно провести перевибори міського голови і депутатів міськради.

      Проект ухвали з підписами ініціаторів опублікував сам Андрій Садовий у своєму Facebook.

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      Ініціаторами ухвали виступили депутати від "Блоку Петра Порошенка" Петро Адамик і бізнесмен Григорій Козловський, а від "Свободи" – Маркіян Лопачак.

      Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні "активісти" з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?
      – зауважив Садовий.


      Проект ухвали про дострокове припинення повноважень мера Львова Андрія Садового

      Окрім того, мер Львова висловив сподівання, що депутати Козловський та Адамик не погоджували "сценарій "хаос і грабунок" з лідером БПП Петром Порошенком.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Блок Петра Порошенка ВО "Свобода"
      Джерело: 24 канал
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