Замість пасок "кулічі": депутатка Київради піарилася на допомозі пенсіонерам
- Депутатка Київради Юлія Ярмоленко була спіймана на гречкосійстві.
Вона роздавала великодні паски літнім людям, до того ж називаючи їх "кулічами".
Так, у четвер, 9 квітня, депутатка Київської міської ради Юлія Ярмоленко вирішила "потішити" мешканців Дарницького району. У відео, яке посадовиця опублікувала у соцмережах, вона називає паски "кулічами". На це звернув увагу рух "Чесно".
Як Ярмоленко замість пасок "кулічі" роздавала?
На оприлюднених кадрах депутатка спочатку демонструє велику кількість пасок, а потім чергу з літніх людей, які чекають на вході. Політикиня наголосила, що "традиції видавати пасхальні кулічі – це підтримка українського духу". Також вона додала, що, мовляв, "жоден нападник не зламає наші традиції".
У "Чесно" зауважили, що слово "куліч" – це російське запозичення, яке не має стосунку до самобутніх традицій України.
У русі уточнили, що Яромленко не вперше займається гречкосійством. У 2019 році вона вже роздавала виборцям торти Roshen та запрошення на концерт на честь "свята весни".
Поведінка депутатки Яромленко, за твердженням "Чесно", є класичним прикладом того, як політики використовують свята та вразливі групи населення для власної реклами.
"Замість системної підтримки літніх людей, вони обирають разові акції з "кулічами"", – додали у русі.
Що відомо про Юлію Яромленко?
- Народилася у 1984 році в місті Узин Київської області.
- У 2008 році закінчила Академію праці та соціальних відносин Федерації профспілок України та здобула ступінь кандидатки економічних наук.
- У 2006 – 2010 роках була депутаткою Голосіївської районної ради Києва.
- З 2012 року працювала в Академії праці та соціальних відносин: спочатку як асистентка кафедри, згодом як викладачка. У 2014 році стала доценткою кафедри маркетингу та менеджменту цього ж навчального закладу.
- У 2015 році була обрана депутаткою Київської міської ради від партії БПП "Солідарність". Працювала у комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Також очолила благодійну організацію "Всеукраїнський рух "Взаємодія"" (керувала нею до 2023 року).
- У 2019 році стала співзасновницею громадської організації "Лідери змін" разом із народною депутаткою Лесею Забуранною. Того ж року її згадували у контексті передвиборчих акцій із роздачею подарунків виборцям.
- У 2020 році була переобрана до Київради від партії "Єдність". Очолила постійну комісію з питань охорони культурної спадщини. У цей час вона також працювала в академії та займалася підприємницькою діяльністю.
- У 2023 році стала співзасновницею благодійного фонду "Реальна допомога" разом із сестрою Інною Ярмоленко та іншими політиками.
- У 2025 році її діяльність у Київраді критикували через підтримку рішень щодо земельних питань, які в медіа називають "туалетними схемами".