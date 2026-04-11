Замість пасок "кулічі": депутатка Київради піарилася на допомозі пенсіонерам

Депутатка Київради Юлія Ярмоленко була знову спіймана на гречкосійстві. Вона піарилася на роздачі великодніх пасок літнім людям.

Так, у четвер, 9 квітня, депутатка Київської міської ради Юлія Ярмоленко вирішила "потішити" мешканців Дарницького району. У відео, яке посадовиця опублікувала у соцмережах, вона називає паски "кулічами". На це звернув увагу рух "Чесно".

Як Ярмоленко замість пасок "кулічі" роздавала?

На оприлюднених кадрах депутатка спочатку демонструє велику кількість пасок, а потім чергу з літніх людей, які чекають на вході. Політикиня наголосила, що "традиції видавати пасхальні кулічі – це підтримка українського духу". Також вона додала, що, мовляв, "жоден нападник не зламає наші традиції".

У "Чесно" зауважили, що слово "куліч" – це російське запозичення, яке не має стосунку до самобутніх традицій України.

У русі уточнили, що Яромленко не вперше займається гречкосійством. У 2019 році вона вже роздавала виборцям торти Roshen та запрошення на концерт на честь "свята весни".

Поведінка депутатки Яромленко, за твердженням "Чесно", є класичним прикладом того, як політики використовують свята та вразливі групи населення для власної реклами.

"Замість системної підтримки літніх людей, вони обирають разові акції з "кулічами"", – додали у русі.

