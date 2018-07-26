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Депутатка від "Народного фронту" Сюмар вийшла заміж за чиновника зі стажем

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Вікторія Сюмар вийшла заміж за колишнього першого заступника мера Ірпеня Дмитра Христюка
Вікторія Сюмар вийшла заміж за колишнього першого заступника мера Ірпеня Дмитра Христюка / Соцмережі

Депутатка від "Народного фронту" та водночас голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.

Про це політикиня написала на своїй сторінці у Facebook. Обранцем парламентарки став уже колишній перший заступник мера Ірпеня Дмитро Христюк.

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"Не вважаю це новиною, а лише повідомленням для друзів. Оскільки знаю його з 2014 року, з найважчих часів свого життя... Я тоді працювала в РНБО, Дмитро створював перші добровольчі батальйони (Андрій Тетерук тому свідок), будучи заступником губернатора Киівщини... Ми допомагали один одному", – підкреслила Сюмар.

За її словами, Христюк уже звільнився з посади заступника мера Ірпеня, "оскільки вважає, що в родині достатньо одного "політика".

Також представниця "Народного фронту" розповіла, що її новоспечений чоловік, зокрема, шість років працював у спецпідрозділі "Альфа", був радником міністра МНС, головою Баришівськоі районної ради та звільнився з цієї посади у 2012 році через незгоду з політикою тодішнього президента Януковича, також був активістом Майдану та опісля заступником губернатора Киівщини.

"І так, я пишаюся, що мій чоловік – дворазовий чемпіон світу з бойового самбо, поруч з ним – затишно та безпечно", – додала Сюмар.

Зауважимо, що це вже другий її шлюб: раніше вона була одруженою з політологом Віктором Тараном, але у 2017 році пара розлучилась.

"Ми з Дмитром маємо двох чудових доньок – Ніночку та Софійку. А також спільно будемо допомагати виховувати синів Олександра Гуменюка – комбата 11 батальйону Київської Русі, хрещеним татом яких є Дмитро після загибелі їхнього рідного тата. Тому діток вже п’ятеро, і це точно щастя, бо вони – чудові. Зараз ми перебуваємо у невеликій подорожі на декілька днів та далі плануємо жити в мене, тимчасово буваючи та допомагаючи нашим батькам", – поділилася планами на майбутнє політикиня.

Нагадаємо, нещодавно вийшла заміж ще одна парламентарка – народна депутатка Світлана Заліщук вирішила поєднати своє життя з британцем Вейном Джордашем.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини культури Народний фронт
Джерело: 24 канал
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