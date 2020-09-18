Народні депутати 18 вересня заслухали представлення законопроєкту "Про державний бюджет України на 2021 рік". Представляв документ у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.

Відтак, нардепи направили проєкт держбюджету на розгляд відповідних парламентських комітетів, передає 24 канал.

Головне Проєкт держбюджету-2021: основні цифри

Зауважимо, що Кабінет Міністрів 14 вересня затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Згідно з документом, заплановано, що доходи бюджету становитимуть 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, що на 9,4% більше у порівнянні з 2020 роком. При цьому витрати складуть 1 трильйон 350 мільярдів гривень, що на 5,1% більше, ніж у 2020 році.

Дефіцит держбюджету складе 270,4 мільярда гривень.

Уряд заклав в проєкт державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу