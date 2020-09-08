Держгеонадра виставила на аукціони 36 бурштинових ділянок
Державна служба геології та надр виставила на продаж 36 бурштинових ділянок. Розташовані вони на Рівненщині, Житомирщині та Волині.
Держгеонадра доповнила перелік ділянок в Інвестиційному атласі новими 36 об’єктами із покладами бурштину, повідомляє пресслужба відомства.
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Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями.
Ділянки розташовані
- 15 – на Рівненщині;
- 18 – на Житомирщині;
- 3 – у Волинській області.
Користувачам пропонують "наскрізний" спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням терміном на п’ять років.
Стартова ціна лоту на ProZorro.Продажі – 34 тисячі гривень за гектар.
Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем буде визначено компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот,
– нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.
За його словами, це тільки частина "бурштинових пропозицій". Ще дві площі із покладами сонячного каміння перебувають на погодженні у Міндовкілля. На черзі – підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.
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Як зараз законодавчо регулюється видобуток бурштину
- У грудні 2019 року Верховна Рада схвалила закон про видобуток бурштину.
- Він передбачає введення єдиних дозволів на розвідку з правом видобутку, які продають через електронні аукціони ProZorro.
- У лютому 2020 року парламент уп'ятеро знизив ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, з 25% до 5%.
- Через незаконний видобуток бурштину Україна втрачала десятки мільярдів гривень щорічно. Він почався ще на початку 90-их років. Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року.