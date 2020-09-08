Державна служба геології та надр виставила на продаж 36 бурштинових ділянок. Розташовані вони на Рівненщині, Житомирщині та Волині.

Держгеонадра доповнила перелік ділянок в Інвестиційному атласі новими 36 об’єктами із покладами бурштину, повідомляє пресслужба відомства.

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Об’єкт підготували спільно із облдержадміністраціями.

Ділянки розташовані

15 – на Рівненщині;

18 – на Житомирщині;

3 – у Волинській області.

Користувачам пропонують "наскрізний" спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням терміном на п’ять років.

Стартова ціна лоту на ProZorro.Продажі – 34 тисячі гривень за гектар.

Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем буде визначено компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот,

– нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.

За його словами, це тільки частина "бурштинових пропозицій". Ще дві площі із покладами сонячного каміння перебувають на погодженні у Міндовкілля. На черзі – підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

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