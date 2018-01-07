Держоргани України влаштували у Twitter різдвяний флешмоб

Низка офіційних сторінок у Twitter державних органів України приєдналися до різдвяного флешмобу з "виконання" колядки "Народився Бог на санях".

Перший рядок колядки опублікував аккаунт Ukraine/Україна, а наступні рядки продовжили сторінки Міністерство закордонних справ, Міністерства фінансів, Нацбанку України, Адміністрації Президента, Міністерства економічного розвитку, Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, Міністерства освіти, Держприкордонслужби, "Нафтогазу", Міністерства юстиції, "Укрпошти", Міністерства інформаційної політики та інші.

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Зазначимо, що "Народився Бог на санях" – це колядка на вірші українського поета Богдана-Ігоря Антонича "Різдво" і "Коляда".

Народився Бог на санях... — Ukraine / Україна (@Ukraine) 7 января 2018 г.

В лемківськім містечку Дуклі. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 января 2018 г.

Прийшли лемки у крисанях — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) 7 января 2018 г.

І принесли місяць круглий. — NationalBankUkraine (@NBUkraine) 7 января 2018 г.

Тешуть теслі з срібла сани, — APU (@APUkraine) 7 января 2018 г.

Стелиться сніжиста путь ️ — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 7 января 2018 г.

На тих санях в синь незнану — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 января 2018 г.

Дитя Боже повезуть. — The Bankova (@TheBankova) 7 января 2018 г.

Ніч у сніговій завії️ — МВС України (@MVS_UA) 7 января 2018 г.

Крутиться довкола стріх — НГУ (@ng_ukraine) 7 января 2018 г.

На долонях у Марії — МОН (@MON_UKRAINE) 7 января 2018 г.

Місяць — золотий горіх. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 7 января 2018 г.

Сходить сонце у крисані — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 7 января 2018 г.

Спить слов’янськеє дитя. — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 7 января 2018 г.

Їдуть сани, плаче Пані, — Укрпошта (@ukrposhta) 7 января 2018 г.

Снігом стелиться життя! — Min_infrastructure (@minfrastucture) 7 января 2018 г.