Держоргани України влаштували у Twitter різдвяний флешмоб
21:10, сьогодні 428 Читать новость на русском
Низка офіційних сторінок у Twitter державних органів України приєдналися до різдвяного флешмобу з "виконання" колядки "Народився Бог на санях".
Перший рядок колядки опублікував аккаунт Ukraine/Україна, а наступні рядки продовжили сторінки Міністерство закордонних справ, Міністерства фінансів, Нацбанку України, Адміністрації Президента, Міністерства економічного розвитку, Нацполіції, Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, Міністерства освіти, Держприкордонслужби, "Нафтогазу", Міністерства юстиції, "Укрпошти", Міністерства інформаційної політики та інші.
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Зазначимо, що "Народився Бог на санях" – це колядка на вірші українського поета Богдана-Ігоря Антонича "Різдво" і "Коляда".
Джерело: 24 Канал
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