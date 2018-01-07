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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

У Запоріжжі показали, як святкували Різдво козаки

16:57, сьогодні 794 Читать новость на русском
Козацьке Різдво у Запоріжжі
Козацьке Різдво у Запоріжжі / Screenshot

У неділю, 7 січня, у Запоріжжі показали, яким було справжнє козацьке Різдво. Тут організували традиційні бої "лава на лаву".

Така забава була дуже популярною у Війську Запорозькому. Козаки підкреслюють: вони не суперники, а друзі. І після "лави" завжди братаються та обіймаються.

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Дивіться відео козацьких забав у Запоріжжі

"Після молебну в різдвяний день козаки виходили на центральний січовий майдан і влаштовували козацькі забави, бої "лава на лаву". І таким чином вони святкували і одночасно гартувалися, робили собі такий вишкіл", – розповів отаман війська "Запорозька Січ" Костянтин Рижов.

Теги: Новини України Різдво Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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