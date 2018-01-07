Як пройшла різдвяна ніч в зоні АТО

Бойовики не припиняли гатити з мінометів навіть на Різдво. Минулої доби у штабі АТО зафіксували обстріли наших позицій біля Троїцького, Станиці Луганської та Новолуганського. Але попри обстріли різдвяна ніч для бійців АТО минула з Колядою.

Кількадесят волонтерів та вірян, переважно зі Слов'янська та Краматорська приїхали привітати бійців. Христос Народився та Слава Україні - так вітали українських захисників Частина цих волонтерів – віряни. Постійно моляться за бійців АТО, тож зраділи можливості приїхати до них на святвечір. Читайте також: Бойовики блокують роботу спостерігачів на Донбасі, – штаб Організував цей захід військовий капелан Володимир Стрельцов. Різдвяна ніч у зоні АТО була відносно спокійною. Повністю тишу терористи не зберігали – гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, жоден український боєць не загинув. Більше – дивіться в сюжеті.