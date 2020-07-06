Сезон літніх відпусток у розпалі, однак не варто забувати, що пандемія коронавірусу нікуди не зникла. Відтак у Державному агентстві з розвитку туризму радять придивитися до негаласливих і непопулярних місць відпочинку.

Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів рекомендує придивитися до курортів, на яких не так багато людей і не радить їхати в Одесу. Про це вона заявила в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Окрім того, в Держтуризмі нагадують, що літній відпочинок – це не лише поїздка на море: ще є гірський туризм.

Я б радила замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Треба дивитися, де менше людей. Це може бути відпочинок на річках, озерах, водосховищах, у горах. Тут знадобиться порада подорожувати маловідомими, але не менш цікавими, ніж місця масового туризму, куточками країни,

– розповіла експертка.

За словами Олеськів, не варто забувати, що вірус нікуди не подівся і подорожі в умовах карантину мають свої особливості: треба носити маску в приміщеннях і уникати скупчень людей.

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Як приклад негаласливого, але не менш захопливого відпочинку, Мар'яна Олеськів привела Херсонську область. "Нещодавно у мене була робоча поїздка в Херсонську область. Там є велика кількість цікавих місць не тільки біля узбережжя. Це Асканія-Нова, Рожеве озеро, це Херсонські плавні", – розповіла очільниця Держтуризму.



Рожеве озеро на Херсонщині / Фото alltravels.com.ua