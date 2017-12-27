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Держзрада Януковича: свідки розповіли важливі деталі захоплення Росією Криму

22:54, 27 грудня 722 Читать новость на русском

Чотирьох свідків сьогодні допитав суд у справі про державну зраду Віктора Януковича. Всі вони – військовослужбовці, які у 2014 році проходили службу в Криму, зокрема, відомий офіцер Юлій Мамчур, який з українським прапором вивів свої солдатів із заблокованої частини.

Він протистояв окупації. У 2014 році Ігор Воронченко був заступником командуючого Військово-морських сил. Разом зі своїми підлеглими перебував у Криму.

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27 лютого отримав інформацію про захоплення парламенту в Сімферополі. На півострові почалося блокування українських військових частин. Тим часом в Києві Віктор Янукович вже пакував свої валізи.

В кінці січня підрозділ Чорноморського флоту почали брати під охорону свої об'єкти. І почали неузгоджені пересування по території Автономної Республіки Крим,
– зазначив командувач військово-морських сил ЗСУ Юрій Воронченко.

Російські військові були озброєні бронетехнікою, стрілецькою зброєю та гранатометами. Пропонували українським воїнам перейти на їхній бік. Коли почули відмову Воронченка – взяли його у полон. Через 4 дні відпустили.

Тим часом Юлій Мамчур боронив аеропорт Бельбек. Туди росіяни підтягнули сотні свої солдат та бронетехніку. За декілька годин підтягнули ще підкріплення. А на злітну смугу вивели зенітну установку.

"У нас з представниками збройних сил Російської Федерації вийшла така словесна перепалка з приводу їхньої присутності на території військової частини. Зброю тоді через те, що була велика кількість цивільного населення, зокрема діти. Тому будь-яка куля могла вразити цивільну особу, яка не мала відношення до цієї ситуації", – запевнив нардеп від "БПП" Юлій Мамчур.

Коли російські військові напряму сказали Мамчуру, що силою візьмуть його частину, він з український прапором в руках і разом зі своїми солдатами без зброї пішки вийшов на зустріч ворогу.

Адвокати Віктора Януковича допитувалися, чому українські військові не чинили спротив. І чи отримували наказ використовувати зброю. Адже після втечі Януковича верховне командування над Збройними Силами України взяв на себе Олександр Турчинов.

Свідки надали чіткі дані, які вказують на те, що вони як військовослужбовці готові були боронити країну, боронити об'єкти військової інфраструктури та державних будівель від захоплення невідомих осіб. Вони очікували відповідного наказу на застосування сили, але такий фактично наказ не було фактично отримано,
– прокоментував адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

Також сьогодні суд допитав заступника Мамчура Владисдава Кустановича та помічника командуючого військово-морськими силами Марину Каналюк.

Загалом прокурори планують допитати понад 40 людей. Після – перейдуть до допиту свідків адвокатів. Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня. Мають допитати екс-нардепа Андрія Сенченка. Анастасія Кримова, Вадим Довбиш та Євген Товкай. 24 канал.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Віктор Янукович Судді Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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