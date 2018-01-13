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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Десантнику загрожує довічне ув'язнення за виконання уставу

14:02, сьогодні 4542 Читать новость на русском
Десантнику загрожує довічне ув'язнення за виконання уставу
Десантнику загрожує довічне ув'язнення за виконання уставу / Фото з вільних джерел

Солдату Збройних сил України Ігорю Гуртовому загрожує довічне ув'язнення за те, що він виконуючи устав вбив двох своїх товаришів по службі, десантників 25 бригади високомобільних десантних військ ЗСУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Маруся Звіробій.

Пригода сталася 11 вересня 2017 року. Саме тоді бійці, перед виїздом на передову, проходили додаткову підготовку на полігоні в Канатовому.

"Солдат Гуртовий охороняв об’єкт в якому знаходились озброєні бійці та військова техніка. В той час командир іншої групи бійців дав завдання зняти постового, не попередивши про це нікого", – повідомляє Звіробій.

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Вночі Гуртовий почув шум в кущах та пішов перевірити, що там сталося. Та він натрапив на хлопців зі зброєю та наказом "снять постового". Гуртовий не дав себе "снять" та, відчуваючи загрозу для свого життя, відкрив вогонь, як прописано в уставі. Нападників було двоє, теж АТОвці.

Варто зазначити, що боєць не був під впливом алкоголю чи наркотиків. Ця інформація була перевірена та зафіксована. Всі командири Гуртового, включно з вищим керівництвом десантно-штурмових військ, підтримують цього солдата та вважають неправомірною статтю, яку йому інкримінують. Бійцю загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення за статтею навмисне вбивство.

Справа аналогічна справі Колмогорова, солдату "впаяли" навмисне вбивство, аби його не могли взяти на поруки. Колмогоров зазначав у приватній розмові, що військовослужбовцям масово призначають статті з перевищеними термінами ув’язнення, що далеко не відповідають їхнім діям. Підтвердженням цього є десятки справ,
– наголосила Маруся Звіробій.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО Судді
Джерело: 24 Канал
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