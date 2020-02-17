З суцільного дерева: як виглядає найвища будівля у Швеції – фото

Компанія CF Møller Architects показала кілька фотографій будівлі Кайстаден, яку нещодавно завершили у місті Вестер і поки це найвищий будинок з дерева у Швеції – 8,5 поверхів.

Будинок обладнаний, як житловий і його будівництво завершили у 2019 році. Конструкція максимально проста – поперечні бруски закріплені механічними гвинтами. Це дає можливість його розбирати на первісні деталі та використовувати повторно.

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Шведська компанія CF Møller Architects вирішила використовувати для будівництва деревину з багатошаровим покриттям, оскільки вона є відновлюваною та "еко-френдлі" – залишає менший слід вуглецю, ніж інші традиційні будівельні матеріали, такі як бетон, наприклад.

Що відомо про компанію CF Møller ArchitectsДанська студія архітектури з 1924 року, засновник – Крістіан Фредерік Мьоллер. Останній проєкт студії – офіс Lego у Біллунді (Данія), що містить гігантські цеглини у фасаді.



Архітектори вважають, що квартира у такому будинку збільшує рівень добробут / фото: Dezeen

Будівля в Кайстадені є новою главою в історії будівництва, оскільки, на сьогодні, це найвища шведська будівля з твердого бруса,

– зазначила партнерка проекту Ола Джонсон.

Також Ола зазначила, що через дослідницькі проєкти з деревини автори зосередилися на інноваціях та сприяють подальшій розробці багатоповерхівок з деревини.



Будинок помітно виділяється на фоні стандартних будівель / фото: Dezeen

Дерев'яний багатоквартирний будинок в деталях:



– Кількість поверхів: 8,5

– Кількість квартир: 34

Аби досягти максимально природного освітлення та щонайкращого виду з вікна, усі вітальні в будинку розташовані із видом на гавань.



Життя у такому будинку є максимально комфортним та екологічним / фото: Dezeen

Будинок помітно вирізняється серед стандартних багатоквартирників формою "коробка" та похилим дахом – спеціально для квартир на останньому, восьмому поверсі. А побудували це архітектурне диво всього за три дні.

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