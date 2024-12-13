24 Канал з посиланням на Real Simple розповість про ці помилки та думки експертів щодо того, як їх уникнути.

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Довге очікування

Час має важливе, а от й вирішальне значення, коли ви вирішуєте занести свої рослини всередину. Помилка, яку господарі часто роблять, коли повертають свої рослини назад в будинок, полягає в тому, що вони надто довго чекають, що може буквально вбити рослину, якщо стає занадто холодно.

Важливо розуміти, що є винятки, такі як тропічні рослини, які, можливо, доведеться заховати в домівці ще раніше, або ж й інша категорія рослин – ті, які здатні витримувати більш низькі температури.

Рослину ніхто не оглянув

Коли ваші рослини були на вулиці, існує ймовірність того, що вони могли заразилися звичайними шкідниками, такими як попелиця, біла мушка тощо. Тому варто запамʼятати це правило, що перш, ніж заносити свої рослини в приміщення, проведіть ретельний огляд, щоб перевірити наявність будь-яких комашок.



Перед тим, як приносити рослину в будинок, треба перевірити, чи є там шкідники / Фото Cierra Henderson

Вибрали місце з не зовсім достатньою кількістю сонячного світла

Заносячи рослини всередину, зверніть увагу на місце розташування та умови освітлення. Будь-яка рослина, яка була на відкритому повітрі на сонці, найкраще себе почуватиме біля яскравого вікна.

Ігнорування потреб вологості

Повітря в приміщенні може бути набагато сухішим, ніж надворі, особливо взимку, коли працюють обігрівачі. Тож багатьом рослинам, наприклад тропічним, потрібна більш висока вологість. Щоб виправити це, дизайнери рекомендують, розмістити такі рослини у природно вологому місці, наприклад у ванній кімнаті.

Переполивання не дорівнює здоровому стану рослини

Оскільки в приміщенні менше сонячного світла, це означає, що ваші рослини потребуватимуть менше води, кажуть фахівці. Надмірний полив – поширена помилка, тому завжди спочатку перевіряйте рівень вологості ґрунту.



Потрібно поливати рослини, але в міру / Фото Solen Feyissa

Пересування рослин

Більшості рослин потрібен час, щоб звикнути до нового середовища, і кожного разу, коли їх переміщують на нове місце, їм доведеться пристосовуватися заново. Експерти кажуть, що цей процес адаптації потребує енергії, яка з часом може послабити рослину, зробивши її більш уразливою до хвороб чи шкідників.