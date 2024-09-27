Як ви, мабуть, вже знаєте, кімнатні рослини допомагають нам відчути зв'язок з природою, приносять відчуття спокою та затишку в наші домівки. Дослідження показують, що наявність рослин у домі може допомогти знизити рівень стресу й тривоги, покращити продуктивність і концентрацію, а також сприяти розслабленню. Це лише кілька причин, чому навіть світові знаменитості люблять кімнатні рослини, і зараз ви дізнаєтеся про 8 зірок та їхні улюблені рослини для дому.

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Джіджі Хадід і "Зміїна шкіра"

Попитом серед знаменитостей користується сансевієрія. Зокрема, її обожнює американська супермодель Джіджі Хадід. Ця рослина відома своїм витонченим прямостоячим листям і невибагливістю. Вона може рости при слабкому освітленні й не потребує частого поливу. Через специфічне довге листя отримала такі народні назви як "щучий хвіст", "тещин язик", "язик джинів", "тятива лука", "зміїна шкіра".

Келлі Ріпа і "Соковиті" рослини

Американська акторка та ведуча ток-шоу Келлі Ріпа є прихильницею сукулентів. Сукуленти (від латинського succulentus – "соковитий") – рослини, що мають спеціальні тканини для запасання води. Вирізняються здатністю витримувати посуху. Ріпа часто ділиться фотографіями своєї колекції сукулентів у соціальних мережах і навіть дарувала їх своїм колегам у шоу "Live with Kelly and Ryan". Сукуленти легко доглядати, вони потребують мінімального поливу й можуть рости у різних умовах.

Дженніфер Еністон і "Райська пташка"

Стреліція – це улюблена рослина багатьох знаменитостей, зокрема Дженніфер Еністон. Ця тропічна рослина відома своїми великими квітами, що нагадують голову птаха. Вона потребує яскравого, непрямого світла та регулярного поливу, але її краса компенсує всі зусилля.

Бейонсе і кактуси

Бейонсе любить кактуси та сукуленти й часто ділиться їхніми фото в соцмережах. Вона навіть створила власну лінію кактусів у співпраці з компанією 1-800-Flowers. Кактуси та сукуленти ідеально підходять для тих, хто не має багато часу для догляду за рослинами, оскільки вони потребують мінімум уваги.

Міранда Керр і орхідеї

Австралійська супермодель Міранда Керр є шанувальницею орхідей, які вирізняються своїм елегантним і ніжним цвітом. Вона часто показує свою колекцію орхідей у соціальних мережах і навіть співпрацювала з компанією "The Sill" для створення власної лінії орхідей.

Джоанна Гейнс – Фікус лірата

Дизайнерка і письменниця Джоанна Гейнс часто використовує фікус лірата у своїх роботах. Ця рослина має велике глянцеве листя і може додати трохи драматичності будь-якому приміщенню. Однак вона потребує яскравого непрямого світла та регулярного поливу.

Мішель Обама і Заміокулькас

Заміокулькас – рослина, яка має темно-зелене, глянцеве листя і відома своєю невибагливістю. Вона є улюбленою у колишньої першої леді США Мішель Обами. Заміокулькас може рости при слабкому освітленні й не потребує частого поливу, що робить цю рослину ідеальним "співмешканцем" для зайнятих людей.

Карлі Клосс і "Чудовисько"

Монстера делікатесна – улюблена рослина моделі і телеведучої Карлі Клосс. Монстера має велике тропічне листя з отворами.

Свою назву рослина отримала від слова "monstrum", яке має відповідний переклад – "чудовисько". Така назва обумовлена незвичним зовнішнім виглядом рослини та достатньо великими розмірами – за сприятливих умов вона може вирости до 3 метрів.

Монстера делікатесна відрізняється тим, що, залежно від віку рослини, її листя буде змінювати форму. Молоде листя нагадує за формою серце, а з часом воно змінює структуру та набуває характерних отворів.

Монстера делікатесна також вирізняється оригінальним ананасовим смаком.