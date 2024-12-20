Про це пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

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Жовтий і криваво-червоний

Зазвичай, якщо ви вводите на кухню сміливий, яскравий колір, ви врівноважуєте його більш спокійним, більш нейтральним відтінком. Однак, оскільки червоні тони продовжують бути популярними у 2025 році, дизайнери інтер’єру кажуть, що можна поєднувати їх із таким же сміливим кольором.



Фото deVOL Kitchens

Рожево-блакитний

М'якість кольорів робить це несподіване поєднання дуже легким для сприйняття. Якщо ви не хочете поєднувати два сильні кольори, можна, наприклад, вибрати блакитний для нижніх шафок. А ось рожеві відтінки можна додати через декор і менші предмети.



Фото Bethany Adams Interiors/JL Jordan Photography

Жовтий і примхливі тони

Вибір більш несподіваного поєднання кольорів на кухні не означає, що ви повинні обовʼязково вибрати сміливу барвисту схему.

Яскраво-жовтий колір може викликати розбіжності, але майже всюди жовтий викликає відчуття тепла, щастя та комфорту, що робить його чудовим вибором для кухні.

Така жовта кухня, що на фото, є чудовим прикладом того, як жовтий і темні, похмурі тони можуть гармонійно поєднуватися. Жовті шафи врівноважуються чорною стільницею і білими стінами. Похмурі відтінки були введені через темно-коричневі двері та обідні стільці з темного дерева, оббиті темно-сливовою тканиною.



Фото Mylands

Темно-синій і оливковий

Якщо ви віддаєте перевагу більш стриманій колірній схемі без яскравих кольорів у всьому, зверніть увагу на наступне поєднання кольорів. Наприклад, темно-синій і оливковий кольори – незвичайні, але абсолютно стильні.



Фото Neptune

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Світло і темно-червоні

Незвичайне поєднання кольорів кухні, яке дизайнери хотіли б бачити більше у 2025 році, — це поєднання насичених вогненно-червоних кольорів, з м’якими глазурованими текстурами, як червона плитка.

Наприклад, суміш глибокого червоного кольору фарби та світлішої текстурної плитки створює насичену кольорову схему, яка викликає візуальний інтерес.

Цей сміливий дует привносить неочікувану енергію в простір, створюючи кухню, яка виглядає сміливою та енергійною,

– додає Карлі Еллісон.



Фото Fired Earth