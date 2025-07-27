Чи то великий дзеркальний акцент, який привертає увагу, чи вишукані штори, що надають кімнаті довершеності – дизайнери кажуть, що кожен стильний простір створений за певною стратегією, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

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Які речі завжди є у стильній кімнаті?

Акцентний елемент

На думку дизайнерки інтер'єрів Аманди Сіністаж, у кожній кімнаті має бути акцентний елемент. Це може бути велике антикварне дзеркало у вузькому передпокої чи вишуканий килим – не обов'язково щось блискуче, головне – вплив, який річ справляє. Справжній акцентний елемент викликає цікавість, спонукає до розмови й натякає на особистість господаря – це "підпис", який робить кімнату незабутньою.

Щось особисте

Дизайнерка Лорен Сааб вважає, що кожна стильна кімната має містити об'єкт з душею та історією. Модні декори можуть додати кольору чи візерунку, але не здатні замінити глибину та значення, які несе особиста річ.

Особисті речі створюють емоційний зв'язок, додають автентичності та змісту, що підносить весь простір.

Це може бути предмет з патиною, фамільна річ, передана від бабусі, або унікальний витвір мистецтва, привезений з подорожі.

Елегантне оформлення вікон

Штори – це як ювелірні прикраси в кімнаті: додають м'якості, фактури та відчуття завершеності. Незалежно від того, чи вам до душі легкі хвилясті фіранки, чи моторизовані ролети – віконні декори можна адаптувати до будь-якого стилю.

Використовуйте штори від підлоги до стелі, щоб візуально підняти стелю, додати кольору й завершити простір.

Фактурні елементи

Щоб простір був стильним і водночас затишним, варто комбінувати різні текстури. Це не лише підкреслює задум дизайну, а й створює атмосферу тепла.

Скористайтеся порадами дизайнерів:

накладайте килими шарами

поєднуйте тепле дерево з холодним мармуром або склом

додайте в'язаний текстиль, лляні накидки та оксамитові подушки

Архітектурні деталі

Архітектурні деталі задають настрій простору, створюючи контекст і контраст з меблями. Це може бути як вишуканий гіпсовий арковий отвір, так і вбудовані стелажі від підлоги до стелі – усе це надає кімнаті цілісності, задуму й індивідуальності.

Речі, що поєднують стиль і функцію

Розмістіть лаву у передпокої, щоб створити теплу й привітну атмосферу / Фото Mary Patton Design

Ми хочемо, щоб наші оселі були не лише красивими, але й зручними для життя. Сааб наголошує, що дизайн має починатися з того, як ми використовуємо простір у щоденному житті.

Приклад – кастомна лавка, яка одночасно є візуальним центром і прихованим місцем для зберігання.

Ця функціональна краса доводить, що справжній стиль починається з практичності, а гарний дизайн підтримує ваш спосіб життя.