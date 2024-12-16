Якщо ваша штучна ялинка має "рідку шевелюру", то є простий і бюджетний спосіб привести її до ладу, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як рідку ялинку зробити пишнішою

Цей метод запропонувала Кірсті, контент-креаторка в TikTok. Експерти з декорування повністю підтримали її ідею із перетворення ялинки.

Додавання зеленої мішури в порожні місця – це ефективний спосіб створити ілюзію більш пишної ялинки. Мішура природно поєднується з гілками дерева, безшовно приховуючи будь-які недоліки.

Завдяки мішурі рідка ялинка матиме більш здоровий вигляд. Головний секрет полягає у тому, щоб зелена мішура максимально відповідала кольору ялинки. Тому слід обирати мішуру матову, а не блискучу.

Використання штучного різдвяного вінка для заповнення проміжків на ялинці може також зарадити і надати вашому дереву більш реалістичний вигляд.

Експерти кажуть, що можна придбати вінки, що нагадують гілки ялинки. Їх буде значно простіше поєднати з деревом. Додавання декорацій зверху допоможе приховати, що це зовнішній вінок, і змусить ялинку виглядати цілісною.

Зверніть увагу! Дизайнери застерігають: якщо у вас є справжня новорічна ялинка, додавання мішури для її заповнення може фактично здешевити вигляд натурального дерева. Тому у цьому випадку краще використовувати гілочки штучної зелені, які потрібно вставити у рідкісні місця, у такий спосіб підсиливши повноту дерева і не спотворюючи його органічний вигляд.