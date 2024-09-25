Так, дизайнерів привернув спосіб, який Гетевей використала, аби інтегрувати мистецтво й декор у простір своєї вітальні, при цьому без додавання меблів і не займаючи підлогу, передає Homes and gardens.

Дивіться також Найпоширеніші помилки, які зустрічаються в інтер'єрі вітальні

У чому особливість вітальні Гетевей?

Вітальна кімната зірки спроєктована відомою дизайнеркою з Лос-Анджелеса Памелою Шамширі. Як можна побачити на фото, майстрині вдалося підкреслити унікальні архітектурні елементи цього шикарного і водночас рустикального простору завдяки вертикальним стелажам.

Довідка: Рустикальний (сільський) дизайн передбачає використання грубих необроблених (або ж штучно зістарених) натуральних матеріалів, увага акцентується на фактурі і кольорі дерева, каменю, полотна.

Полички вбудовані у відкриту дерев'яну стелю вздовж балок і розміщені в трикутному даху. На цих поличках розташована ретельно підібрана колекція старовинних книг, кераміки і творів мистецтва. Інтер'єр також включає стіни персикового кольору, м'які тканини та розкішний килим у насичених ювелірних тонах.

Експерти зазначають, що вертикальне розміщення речей робить кімнату візуально більшою та створює відчуття, ніби кожен елемент простору стає частиною дизайнерського задуму.

Крім того, вертикальні полички перетворюють кімнату Гетевей на справжній особистий музей. Зірка має можливість виставляти напоказ свої улюблені вази, миски та старовинні книги, роблячи їх важливою частиною інтер’єру свого дому. Хоча меблі у вітальні Енн Гетевей і самі по собі чудові, особливою рисою оформлення кімнати є якраз підхід до зберігання речей, через який простежується характер акторки та її індивідуальний смак.

Дизайнери підкреслюють, що ідея рустикального настінного декору в домі Гетевей створює взаємодію між периметром кімнати та центральними елементами дизайну. Часто вибір підлоги та стін стає лише фоном для більш помітних меблів у центрі кімнати, але простір Гетевей ламає цей стереотип. Яскраві артефакти, розміщені вздовж стелі, підкреслюють колірну гаму диванів, килимів та крісел у центрі. Це надає кімнатному простору цілісності й розширеності.

Як відтворити техніку "вертикальних полиць" Гетевей?

Не усі мають можливість вбудувати полички в скошену арку свого будинку. Однак кожен може створити добірку стильних особистих речей, як це зробила Енн Гетевей.

Звичайні дерев'яні стелажі додадуть до будь-якої кімнати нотку тепла та зекономлять простір. Намагаючись повторити техніку "книжкових полиць" актриси у своєму домі, не забувайте за стриманість. Відкиньте спокусу виставити напоказ усі книги, які ви колись прочитали, і всі сувеніри, які зібрали під час подорожей. Найкраще оформлення книжкових полиць базується на більш продуманому відборі. Вибираючи, які предмети розмістити на полицях, а які приховати, ви можете перетворити свої стіни на організований і продуманий витвір мистецтва.