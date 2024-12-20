Найбільша теорія кольорів 2024 року переважатиме наступного року. І декорації, обрані Агілерою, яскраве тому свідчення, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також 5 застарілих новорічних декорацій, які отримають "нове дихання" у 2024 році

У чому особливість новорічної ялинки співачки

Зелений – традиційний колір для новорічної ялинки. Втім, цього року можна спостерігати експериментальні варіанти домашнього декору – багато білих, крижано-блакитних і навіть яскраво-рожевих дерев.

Крістіна Агілера нещодавно поділилася знімком свого яскраво-червоного дерева (в комплекті з відповідними червоними вогнями).

На думку дизайнерів, це свідчить про те, що теорія несподіваного червоного й надалі зберігатиме популярність, і цей сміливий відтінок залишатиметься трендом у 2025 році.

Оскільки червоний є основним елементом традиційної різдвяної колірної палітри, червоне дерево легко доповнити монохромним способом, як це зробила Агілера, прикрасивши його червоними вогниками, бантами та прикрасами. Крім того, червона новорічна ялинка служить фантастичною основою для зелених, золотих і сріблястих аксесуарів, які створюють ефект блокування кольорів.

Який вигляд має новорічне дерево Крістіни Агілери / Фото Instargam співачки

Довідка: Теорія "неочікуваного червоного" полягає в тому, що коли до кімнати додати будь-що червоне, велике чи маленьке, де воно зовсім не пасує, то приміщення автоматично матиме кращий вигляд.