Правильний підбір штор дозволить візуально збільшити спальню. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на House Digest.

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Які штори обрати для маленької спальні

Якщо у вас маленька спальня, то забудьте про темні штори. Вони поглинають і блокують світло, а тому візуально роблять простір ще меншим, аніж він є насправді. Дизайнери радять обирати лише світлі відтінки, які краще відбивають світло і додають відчуття більшого простору.

Найкращим варіантом стануть білі штори, або, якщо ви хочете створити більше теплий і затишний простір, тоді можна обрати колір слонової кістки або світло-бежевий. Якщо питання приватності вас не надто турбує, тоді можна придбати прозорі штори, які виконуватимуть лише естетичну функцію.



Білі штори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо ж ви прагнете більше яскравості й білі штори не для вас – тоді альтернативою стане ніжно-блакитний або світлий відтінок шавлії.

Також дизайнери радять купувати штори у магазині, який дозволяє взяти додому зразок і приміряти його до інтер'єру. Так буде найпростіше обрати, адже у вашій спальні колір тканини може відрізнятися від того, який він був у магазині. Тут все залежить від освітлення.