Десна – Олександрія: відео голів та моментів матчу

Вже в дебюті матчу між чернігівською "Десною" та "Олександрією" глядачі побачили перший гол. Другого ж взяття воріт довелося чекати значно довше.

Гравець "Десни" Хльобас свій перший удар по воротах Паньківа завдав на четвертій хвилині. Але м'яч пішов вище.

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Зате точно в площину воріт полетів м'яч після удару Банади у протилежних воріт. Гравець наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Воротар проґавив цей момент і запізно кинувся до м'яча.

Загалом за перший тайм найкращий момент був у того ж таки Хльобаса, коли йому вдався потужний удар з-за меж штрафного. Паньків невдало відбив цей м'яч і першим на добиванні опинився Гітченко, але не зумів як слід обробити м'яч і момент було втрачено.

Другий гол у матчі "Олександрія" забила по перерві. Бондаренко, ніким не прикритий у штрафному майданчику, після подачі з кутового забив гол.

Відео моментів матчу "Десна" – "Олександрія"

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