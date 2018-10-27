У суботу, 27 жовтня, 13-ий тур УПЛ відкривав матч чернігівської "Десни" проти "Маріуполя". Обидві команди перебувають у середині турнірної таблиці, тож перемога давала можливість піднятися в топ-6 для "Десни".

Десна – Маріуполь 2:0

Голи: Безбородько, 4, 47

Виконувати завдання перемогти у цьому матчі "сіверяни" розпочали вже зі старту, реалізувавши свій момент на 4-ій хвилині зустрічі. При цьому гольова атака розпочалася з помилки азовців поблизу чужого штрафного майданчика, коли м’яч підхопив Безбородько. Дійшовши майже до чужої штрафної, і не зустрівши опору, гравець потужно пробив у верхній дальній кут воріт. Відверто – поки гол туру.

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Подвоювати рахунок ще до середини першого таймі міг Хльобас, але з його потужним ударом Гальчук справився. "Маріуполь" на це відповів моментом Борячука, який з гострого кута пробивав у ближній кут воріт Паста. Однак воротар справився з небезпекою.

Варто зазначити, що "Маріуполь" у кінці першого тайму міг претендувати на пенальті, коли Мостовий зупинив рукою м’яч, який котився у ворота. Однак арбітр матчу Олександр Дердо показав лише кутовий.

На початку другого тайм той же Безбородько подвоїв рахунок у матчі. Він скористався помилкою захисника Бикова, і вийшов на ворота Гальчука, відправивши м’яч під перекладину воріт.

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Згодом за чернігівців могли забивати Артем Фаворов. Але з його ударом зі штрафного впорався воротар. А у моменті Картушова винен сам гравець, який з вігідної позиції не зумів пробити влучно по воротах.

Биков міг виправитися за пропущений гол, коли на 60-ій хвилині пробивав по воротах "Десни" головою після подачі з кутового. Однак Майданевич на дальній штанзі відбив його удар.

Повторити гол Безбородька, але вже у ворота "Десни", міг Піхальонок. Однак Паст з його ударом низом справився, а згодом воротаря підстрахували захисники.

"Десна" перемагає і поки піднімається на шосту позицію. "Маріуполь" і надалі п’ятий.

Відеоогляд матчу Десна – Маріуполь