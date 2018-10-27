11:38
28 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Десна" перемогла "Маріуполь" завдяки дублю Безбородька: відеоогляд

      135 Читать новость на русском
      Десна – Маріуполь відео голів та огляд матчу
      Десна – Маріуполь відео голів та огляд матчу

      У суботу, 27 жовтня, 13-ий тур УПЛ відкривав матч чернігівської "Десни" проти "Маріуполя". Обидві команди перебувають у середині турнірної таблиці, тож перемога давала можливість піднятися в топ-6 для "Десни".

      Десна – Маріуполь 2:0
      Голи: Безбородько, 4, 47

      Виконувати завдання перемогти у цьому матчі "сіверяни" розпочали вже зі старту, реалізувавши свій момент на 4-ій хвилині зустрічі. При цьому гольова атака розпочалася з помилки азовців поблизу чужого штрафного майданчика, коли м’яч підхопив Безбородько. Дійшовши майже до чужої штрафної, і не зустрівши опору, гравець потужно пробив у верхній дальній кут воріт. Відверто – поки гол туру.

      Читайте також: Скільки "Динамо" та "Зоря" заробили у Лізі Європи минулого сезону: названо суми

      Подвоювати рахунок ще до середини першого таймі міг Хльобас, але з його потужним ударом Гальчук справився. "Маріуполь" на це відповів моментом Борячука, який з гострого кута пробивав у ближній кут воріт Паста. Однак воротар справився з небезпекою.

      Варто зазначити, що "Маріуполь" у кінці першого тайму міг претендувати на пенальті, коли Мостовий зупинив рукою м’яч, який котився у ворота. Однак арбітр матчу Олександр Дердо показав лише кутовий.

      На початку другого тайм той же Безбородько подвоїв рахунок у матчі. Він скористався помилкою захисника Бикова, і вийшов на ворота Гальчука, відправивши м’яч під перекладину воріт.

      Читайте також: Фото Зіброва на формі ФК "Миколаїв": клубу пообіцяли подарувати такі футболки

      Згодом за чернігівців могли забивати Артем Фаворов. Але з його ударом зі штрафного впорався воротар. А у моменті Картушова винен сам гравець, який з вігідної позиції не зумів пробити влучно по воротах.

      Биков міг виправитися за пропущений гол, коли на 60-ій хвилині пробивав по воротах "Десни" головою після подачі з кутового. Однак Майданевич на дальній штанзі відбив його удар.

      Повторити гол Безбородька, але вже у ворота "Десни", міг Піхальонок. Однак Паст з його ударом низом справився, а згодом воротаря підстрахували захисники.

      "Десна" перемагає і поки піднімається на шосту позицію. "Маріуполь" і надалі п’ятий.

      Відеоогляд матчу Десна – Маріуполь

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 27 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      сьогодні , 11:07 Як легше пережити переведення годинника на зимовий час: цінні поради
      Анна Косинська 12 6296
      Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      сьогодні , 08:40 Офісне повітря вбиває: як зробити його чистішим
      Блог Медіа
      Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      сьогодні , 07:52 Український боксер Дерев’янченко не зумів виграти титул чемпіона світу за версією IBF
      Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      27 жовтня , 22:00 Умберто Еко: прокачай своє Середньовіччя, або Нетипова історія "темних часів"
      Наталія Лебідь
      Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      27 жовтня , 19:00 Завидно, потому что дорого – сколько стоит отдых в Крыму сегодня
      Ольга Черненко
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:0
       21 серпня 2014 , 20:59
      Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання
       15 березня 2015 , 14:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук