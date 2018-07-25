"Шахтар" у першому турі УПЛ переміг дебютанта "Десну"

Чернігівська "Десна" дебютувала в еліті українського футболу матчем проти чинного чемпіона – донецького "Шахтаря".

Поєдинок пройшов досить динамічно і з великою кількістю атакувальних моментів. Перемогу у матчі здобули "гірники", обігравши команду з Чернігова з рахунком 0:2.

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На 32 хвилині "Шахтар" відкрив рахунок. Після діагоналі від Ракицького Данченко зробив скидку в центр штрафного на Жуніора Мораеса, а бразилець, поставивши корпус опонентові, точно пробив повз голкіпера. Цей гол став дебютним для Мораеса у футболці "Шахтаря".

На початку другого тайму "гірникам" вдалося подвоїти рахунок. Марлос корпусом відтіснив Мостового, пройшов голкіпера і спокійно відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Шахтарю" вдалося завоювати три очки зі старту нового сезону УПЛ.

"Десна" – "Шахтар" 0:2

Голи: Мораес, 31, Марлос, 56