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      Десять людей загинули внаслідок теракту в Сомалі

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      Спершу вибухнуло авто, згодом пролунали постріли
      Спершу вибухнуло авто, згодом пролунали постріли / AFP

      Щонайменше 10 людей загинули та кілька десятків отримали поранення внаслідок теракту, здійсненого в п'ятницю бойовиками угруповання "Аш-Шабаб" в готелі сомалійського міста Кісмайо.

      Серед загиблих є представники регіональної влади, старійшини місцевих племен та двоє журналістів, повідомляє телеканал CNN.

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      За даними агентства "Сіньхуа", число постраждалих внаслідок теракту становить не менше 50 осіб. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

      За даними телеканалу CBC під час атаки загинула канадська журналістка Нода Налаех.

      Зазначається, що 43-річна журналістка, яка вела власний інтернет-канал для сомалійської громади Канади, була вбита разом зі своїм чоловіком. Загибла також співпрацювала з одним із телеканалів Торонто, де проживала останні роки.

      Що сталося

      У п'ятницю біля готелю в центрі Кісмайо вибухнув автомобіль, яким керував терорист-смертник. Після цього група бойовиків увірвалася в будівлю і вступила в бій зі співробітниками сил безпеки. В той момент, коли стався теракт, в готелі проходила нарада старійшин і парламентаріїв.

      Відповідальність за напад взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб".

      Що відомо про "Аш-Шабаб"?Угруповання утворене у 2004 році як крило міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" на території Сомалі. Бойовики організації ведуть збройну Тборотьбу за повалення центрального уряду, сформованого за підтримки США і Ефіопії, а також за виведення з Сомалі миротворчого контингенту Африканського союзу, який надає підтримку уряду. З 2008 року бойовики регулярно здійснюють терористичні атаки.

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      Теги: Сомалі Теракт Жертви Вибух Надзвичайні ситуації Журналісти
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