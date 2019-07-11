Цинічний обстріл автоколони з головою Донецької ВЦА кваліфікували як теракт

Справу щодо обстрілу бойовиками автомобіля Збройних сил України кваліфікують як теракт. Наразі проводиться досудове розслідування. Зазначимо, що у результаті обстрілу загинув 21-річний військовий, ще один отримав поранення.

Про це повідомила прокуратура Донецької області на своїй Facebook-сторінці.

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"10 липня в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" на виїзді з села Гранітне Волноваського району Донецької області протитанковою керованою ракетою був розстріляний військовий автомобіль ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув військовий

Протитанкова керована ракета влучила у кузов вантажного автомобіля ЗСУ, в результаті чого загинув один військовий, ще один захисник отримав численні осколкові поранення грудної клітини, живота, ніг і шиї.

Загиблим виявився молодший сержант 406-ї окремої артилерійської бригади Антон Фака. Військовий був родом з Миколаєва і мав усього 21 рік.

Цікаво, що новопризначений голова ВЦА Донецька Павло Кириленко, який теж їхав у автоколоні, не постраждав.

Що відомо про призначення Кириленка?Павлу Кириленку 33 роки, він родом з Макіївки. Новопризначений губернатор уже встиг потрапити у скандал. Виявилося, його старший брат Євген живе на окупованому Донбасі та занесений в базу "Митротворець" як бойовик терористичної псевдореспубліки. Він навіть очолює так зване міністерство держбезпеки так званої "ДНР".



Зеленський пояснив, що контакту з братом Павло Кириленко не підтримує "через політичні суперечності".