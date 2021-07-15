Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах 15 липня. Мовиться про гуртожиток на вулиці Новосельського, 74 / 76.
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Починають забігати у квартири
Очевидці оприлюднили відео, де видно понад 20 тварин. Вони в цьому місці щось їдять і стрибають по смітті.
Автор ролика каже, що ці щурі живуть у підвалі гуртожитку. Проте уже почали періодично забігати до людей у квартири.
Також чоловік зазначив, що влада й місцеві двірники з цим нічого не роблять. Журналісти 24 каналу намагалися зателефонувати адміністрації Академії. Однак там не підіймають слухавку.
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