Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах 15 липня. Мовиться про гуртожиток на вулиці Новосельського, 74 / 76.

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Починають забігати у квартири

Очевидці оприлюднили відео, де видно понад 20 тварин. Вони в цьому місці щось їдять і стрибають по смітті.

Автор ролика каже, що ці щурі живуть у підвалі гуртожитку. Проте уже почали періодично забігати до людей у квартири.

Також чоловік зазначив, що влада й місцеві двірники з цим нічого не роблять. Журналісти 24 каналу намагалися зателефонувати адміністрації Академії. Однак там не підіймають слухавку.

Щурі бігають біля гуртожитку в Одесі: відео телеграму "Oдесса Info"

Зверніть увагу! В одному з львівських супермаркетів АТБ на Сихові бігав велетенський щур. Його зняли люди, біля яких він бігав. Відео інциденту оприлюднили в мережі 18 листопада 2019.