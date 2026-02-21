Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка привезла до Києва великі генератори

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з міським головою Парижа Анн Ідальго та членами французької делегації. Останні передали українській столиці партію великих генераторів.

Про це Кличко повідомив у телеграмі.

До теми 1200 дронів для НГУ: Кличко передав 25-й бригаді масштабну партію безпілотників

Яку допомогу надала Києву французька делегація?

За словами мера Києва, французькі друзі привезли генератори, які в умовах енергетичної кризи так потрібні Києву.

"Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт", – розповів Кличко.

Він зазначив, що за час повномасштабної війни Анн Ідальго вже вшосте відвідує Київ. Зокрема, під час першого візиту в квітні 2022 року Київ і Париж підписали Угоду про дружбу та співробітництво.

"Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше вкрай необхідне обладнання. І сьогодні Анн Ідальго приїхала не з пустими руками. Від громади Києва подякував партнерам за всю надану допомогу та підтримку. І вручив меру Парижа найвищу відзнаку від Києва – "Знак Пошани". Впевнений, що наші міста і надалі продовжать ефективну співпрацю!" – наголосив Кличко.



Анн Ідальго отримала найвищу відзнаку від Києва – "Знак Пошани" / Фото взято з телеграму Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з міністром закордонних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер. Обговорювали допомогу та участь у відбудові нашої країни, а також перспективи вступу України до ЄС.